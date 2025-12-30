Straty rosyjskie w trwającej wojnie w Ukrainie w ciągu ostatnich 10 miesięcy rosły szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku - wynika z najnowszej analizy BBC. Informacje te pojawiają się w momencie narastającej presji ze strony administracji Stanów Zjednoczonych, która intensyfikuje działania na rzecz wypracowania porozumienia pokojowego między stronami konfliktu.

Straty po stronie rosyjskiej rosną / Shutterstock

Rosyjskie straty w wojnie rosną najszybciej od 2022 roku, jednak Kreml wciąż uzupełnia je intensywną rekrutacją, oferując wysokie wynagrodzenia i unikając politycznie ryzykownej masowej mobilizacji.

Według NATO i BBC skala ofiar jest ogromna: Rosja mogła stracić ok. 250 tys. żołnierzy; łącznie zabitych i rannych jest nawet 1,1 mln; jednocześnie co miesiąc do armii trafia więcej rekrutów niż ginie na froncie.

Ukraina również ponosi straty - analizy BBC sugerują, że liczba zabitych ukraińskich żołnierzy może sięgać już około 140 tys.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Brytyjski nadawca powołuje się na własne szacunkowe obliczenia, które opierają się na imiennych listach rosyjskich żołnierzy potwierdzonych jako zabici. BBC News Russian wraz z niezależnym portalem Mediazona oraz grupą ochotników monitoruje dane od lutego 2022 r., wykorzystując w tym celu oficjalne komunikaty, lokalne gazety, media społecznościowe, a także informacje o nowych miejscach pochówku i pomnikach pamięci.

BBC potwierdziło nazwiska prawie 160 tys. zabitych, którzy polegli, walcząc po stronie Rosji na Ukrainie. Jednocześnie eksperci wskazują, że rzeczywista liczba ofiar po stronie rosyjskiej może być znacznie wyższa - szacunki mieszczą się w przedziale 243-352 tys. zabitych, przy czym potwierdzone przypadki stanowiłyby jedynie 45-65 proc. wszystkich zgonów.

BBC zaznacza, że liczba publikowanych nekrologów w rosyjskich mediach wzrosła o około 40 proc. w ciągu ostatnich 10 miesięcy w porównaniu z poprzednim rokiem, co pośrednio wskazuje na zwiększenie strat w szeregach rosyjskich sił zbrojnych.

Eksperci ostrzegają, że choć obliczenia oparte na nekrologach i potwierdzonych nazwiskach są istotnym narzędziem śledczym, "rzeczywista liczba zabitych jest prawdopodobnie dużo większa" niż wynika z tych danych. Stanowi to kolejny dowód na wysokie koszty konfliktu ponoszone przez Rosję.

Stały wzrost liczby ofiar wśród tzw. ochotników

Jak pokazują dane BBC, większość Rosjan, która zginęła na froncie w 2025 r., na początku wojny nie miała nic wspólnego z wojskiem. Od czasu krwawej bitwy o miasto Awdijiwka w październiku 2023 r. można jednak zaobserwować stały wzrost liczby ofiar wśród tzw. ochotników - osób, które dobrowolnie wstąpiły do wojska od początku inwazji.

Obecnie stanowią oni większość nowych rekrutów w Rosji, w odróżnieniu od zawodowych żołnierzy, którzy wstąpili do armii przed inwazją lub zostali zmobilizowani do służby wojskowej później.

Rok temu 15 proc. poległych rosyjskich żołnierzy stanowili ochotnicy - w 2025 r. ochotnicy to już co trzeci żołnierz.

Ile zarabiają rosyjscy żołnierze?

Obecnie władze lokalne kuszą nowych rekrutów wysokimi wynagrodzeniami - mamią często dłużników, kampanie prowadzone są również na uniwersytetach.

W ten sposób Kreml zrekompensował duże straty na froncie, unikając jednocześnie politycznie ryzykownego posunięcia, jakim była masowa obowiązkowa mobilizacja.

Według zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Dmitrija Miedwiediewa, do października tego roku do wojska zgłosiło się 336 tys. osób, czyli znacznie ponad 30 tys. miesięcznie.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził później, że co miesiąc ginie 25 tys. rosyjskich żołnierzy. Jeśli obaj mają rację, Rosja nadal rekrutuje więcej żołnierzy niż traci.

Sądząc po nekrologach i relacjach krewnych, większość tych, którzy zaciągnęli się do wojska, zrobiła to dobrowolnie. Pojawiają się jednak doniesienia o stosowaniu nacisków i przymusu, zwłaszcza wobec stałych poborowych i osób oskarżonych o przestępstwa.

Niektórzy rekruci błędnie sądzą, że po rocznym okresie służby mogą wrócić do dawnego życia z pieniędzmi w kieszeni. Według danych BBC nowy rekrut może zarobić do 10 mln rubli (459 tys. zł) rocznie. W rzeczywistości wszystkie kontrakty podpisane z Ministerstwem Obrony od września 2022 roku są automatycznie przedłużane do zakończenia wojny.

Według NATO łączna liczba zabitych i rannych Rosjan w tej wojnie wynosi 1,1 mln. Jest to zgodne z obliczeniami BBC, choć lista nie uwzględnia osób poległych w oddziałach milicji dwóch okupowanych regionów we wschodniej Ukrainie. BBC szacuje, że zginęło od 21 tys. do 23,5 tys. bojowników.

Straty na Ukrainie

W lutym prezydent Wołodymyr Zełenski oszacował liczbę ofiar po stronie ukraińskiej na 46 tys., a liczbę rannych na 380 tys.

Dodał, że dziesiątki tysięcy innych osób zaginęło w akcji lub jest przetrzymywanych w niewoli.

Według BBC liczba zabitych Ukraińców wynosi już 140 tys.