Białoruś we wtorek opublikowała nagranie wideo, na którym pokazano, jak na jej terytorium rozmieszczany jest rosyjski hipersoniczny system rakietowy Oresznik. Jest on zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych.
- Białoruś opublikowała nagranie rozmieszczania rosyjskiego hipersonicznego systemu rakietowego Oresznik na swoim terytorium.
- Dokładna lokalizacja systemów nie została ujawniona przez białoruskie władze.
- Według analizy zdjęć satelitarnych, rakiety rozmieszczono w pobliżu Krzyczewa, we wschodniej Białorusi, około 300 km od Mińska.
Nagranie zostało opublikowane przez białoruskie ministerstwo obrony. Nie ujawniono lokalizacji systemów rakietowych. Na filmie widać mobilne wyrzutnie i ich załogi poruszające się leśnymi drogami oraz specjalistyczne oddziały maskujące systemy siatkami.
Na nagraniu oficer mówił do żołnierzy, że systemy oficjalnie zostały postawione w stan gotowości bojowej. W tle prószył śnieg.