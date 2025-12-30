Gdzie rozmieszczono Oreszniki na Białorusi?

W piątek agencja Reutera przekazała, że Rosja rozmieszcza Oresznik w dawnej bazie lotniczej we wschodniej Białorusi.

Agencja powołała się na ustalenia dwóch amerykańskich naukowców, którzy dokonali analizy zdjęć satelitarnych.

Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies w Kalifornii i Decker Eveleth z organizacji analitycznej CNA w Wirginii ustalili, że pociski będą rozmieszczone w pobliżu Krzyczewa na wschodniej Białorusi, około 300 km na wschód od stolicy kraju - Mińska.

Według agencji Reutera, która powołuje się na swoje źródła, ustalenia naukowców są zgodne z ustaleniami amerykańskiego wywiadu.

Na Białorusi ma być 10 wyrzutni Oresznik

Hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tys. km) Oresznik została po raz pierwszy użyta w działaniach wojennych w listopadzie zeszłego roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr. Putin chwali się, że jest on niemożliwy do przechwycenia.

Jak przypomniał Reuters, po spotkaniu w grudniu 2024 r. ze swoim białoruskim odpowiednikiem Alaksandrem Łukaszenką Putin powiedział, że Oresznik może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie tego roku.

Łukaszenka powiedział w zeszłym tygodniu, że pierwsze pociski zostały rozmieszczone. Nie podał jednak lokalizacji. Jak dodał, na Białorusi zostanie rozmieszczonych do 10 wyrzutni Oresznik.

Według cytowanych przez agencję amerykańskich naukowców baza na wschodzie Białorusi może pomieścić tylko trzy wyrzutnie. Pozostałe mogą być rozmieszczone w innej lokalizacji.