"Kiedy Rosja naprawdę będzie chciała pokoju, na pewno to usłyszymy i zobaczymy. Ale nie można ustanowić pokoju samymi słowami" - zauważył w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Od obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej nie usłyszałem nic poza ultimatum' - dodał. "Na tymczasowo zajętych terytoriach obwodu chersońskiego pogarsza się moralno-psychologiczny stan i dyscyplina rosyjskich żołnierzy. W miejscowości Heniczesk wprowadzono prohibicję, a okupacyjne władze skonfiskowały i wywiozły napoje alkoholowe z magazynów, sklepów, restauracji i innych miejsc żywienia zbiorowego" - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska rosyjskie mogą przeprowadzić masowe ataki rakietowe na Ukrainę podczas szczytu G20 na Bali w Indonezji, który odbędzie się we wtorek i środę - ostrzegł rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. W wyzwolonym spod okupacji rosyjskiej Chersoniu wkrótce przywrócone zostanie działanie ukraińskiej sieci telefonii komórkowej, na wznowienie dostaw prądu potrzebny jest miesiąc, bo sieci energetyczne są zniszczone - informują przedstawiciele Ukrainy. To 262. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji z 12.11.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Uchodźcy z Chersonia świętują wyzwolenie miasta spod rosyjskiej okupacji przed siedzibą Opery w Odessie / Alena Solomonova / PAP

18:29

"Na tymczasowo zajętych terytoriach obwodu chersońskiego pogarsza się moralno-psychologiczny stan i dyscyplina rosyjskich żołnierzy. W miejscowości Heniczesk wprowadzono prohibicję, a okupacyjne władze skonfiskowały i wywiozły napoje alkoholowe z magazynów, sklepów, restauracji i innych miejsc żywienia zbiorowego" - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

18:27

W wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego najwyższym priorytetem jest utrzymanie ponadpartyjnego poparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy po listopadowych wyborach do Kongresu USA.



Jesteśmy wdzięczni za dwustronne wsparcie. Naprawdę chcielibyśmy, aby to ponadpartyjne poparcie pozostało po wyborach- powiedział Zełenski. W amerykańskich mediach pojawiały się różne wiadomości, zwłaszcza ze strony Republikanów (...) że trzeba bardziej uważać w kwestii wspierania Ukrainy - i że być może w pewnym momencie wsparcie mogłoby zostać zmniejszone. Dla nas to bardzo niepokojący sygnał - dodał. Ilekroć Stany Zjednoczone wspierają nas finansowo, do tego wsparcia przyłącza się Europa. I czujemy to bardzo mocno, ponieważ wygranie tej wojny z rosyjskim terrorem jest możliwe tylko dzięki zjednoczonemu wsparciu - powiedział w rozmowie z CNN.



Kiedy Rosja naprawdę będzie chciała pokoju, na pewno to usłyszymy i zobaczymy. Ale nie można ustanowić pokoju samymi słowami - zauważył Zełenski. Od obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej nie usłyszałem nic poza ultimatum - dodał.



Zełenski zapewnił, że nie wyklucza negocjacji pokojowych i Ukraina "jest gotowa do rozmów z Rosją - ale z inną Rosją, taką, która jest naprawdę gotowa na pokój, która jest gotowa uznać, że jest okupantem". Muszą wszystko zwrócić: ziemię, prawa, wolność, pieniądze, a przede wszystkim sprawiedliwość. I dotąd nie usłyszałem takich deklaracji ze strony Federacji Rosyjskiej - ani od Putina, ani od nikogo innego - oświadczył.

Zełenski powiedział, że Ukraina w przyszłości będzie potrzebowała "gwarancji bezpieczeństwa" od społeczności międzynarodowej, aby zachować niezależność od Rosji. Powtórzył też, że Ukraina chce wstąpić do NATO.



(Rosja - przyp. red.) ma tylko jeden cel: zniszczyć naszą niepodległość. (...) Dlatego potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa. (...) I wierzymy, że już zademonstrowaliśmy światu możliwości naszych sił zbrojnych - zaznaczył ukraiński przywódca.

17:57

Do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Chersonia wróciły i przystąpiły do działania władze miejskie i obwodowe, policja oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy - poinformował w sobotę szef chersońskich władz obwodowych Jarosław Januszewycz. W mieście wprowadzono godzinę policyjną.

16:37

"Mariupolski cmentarz w Starym Krymie robi się coraz większy. Już pojawił się nawet nowy sektor zbiorowych grobów - nr 21" - napisała w komunikatorze Telegram lojalna wobec Kijowa mariupolska rada miejska.

"Rosyjscy okupanci przynieśli naszemu miastu śmierć i zniszczenie. Mieszkańcy Mariupola do tej pory chowają swoich bliskich, a tysiące mieszkańców do tej pory nie wiedzą, gdzie są pochowani członkowie ich rodzin i znajomi. Niektórzy zaginęli bez wieści. To nasz wspólny ból" - czytamy. Do wpisu dołączono przedstawiające rzędy grobów nagranie.

Telegram

15:04

Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy opublikował zdjęcia z wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Chersonia na południu kraju. "Chersoń wrócił do domu" - napisał.

"Ludzie czekali na nas osiem miesięcy. Przez osiem miesięcy każdego dnia trwała walka o każdy centymetr naszej ziemi! I jesteśmy tu!" - podkreślił Tymoszenko w komunikatorze Telegram.

"Przed nami dużo pracy: rozminowywanie, działania stabilizacyjne, naprawy sieci. Wszystko to zrobimy! Wszystko odbudujemy i odnowimy!" - zapewnił. "Wojna trwa i wyzwolimy wszystkich naszych ludzi!" - zapowiedział Tymoszenko.

Telegram

14:52

Dzięki polskiemu sprzętowi udało się przywrócić ukraińską telewizję i radio w wyzwolonym od wojska rosyjskiego Chersoniu na południu Ukrainy - podała ukraińska Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji.



14:22

W wyzwolonym spod okupacji rosyjskiej Chersoniu brakuje żywności, wody i leków, ale do miasta zaczyna przybywać pomoc humanitarna - powiedział w ukraińskiej telewizji państwowej doradca mera Chersonia, Roman Hołownja.

Urzędnik, którego cytuje portal Ukrainska Prawda przyznał, że sytuacja jest trudna. Okupanci i kolaboranci zrobili wszystko, co możliwe, aby ci ludzie, którzy pozostali w mieście, przeżywali w sposób trudny dni i miesiące oczekiwania. Teraz w krytycznym stopniu brakuje w mieście przede wszystkim wody, dlatego że zaopatrzenia w wodę praktycznie nie ma - przekazał Hołownja.

12:51

Wojska rosyjskie mogą przeprowadzić masowe ataki rakietowe na Ukrainę podczas szczytu G20 na Bali w Indonezji, który odbędzie się we wtorek i środę - ostrzegł rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. Dodał jednak, że Rosja znacząco wyczerpała swój arsenał rakietowy.

Zbliżają się różne wydarzenia, w tym szczyt G20. W takich dniach oni (Rosjanie - PAP) naprawdę lubią organizować prowokacje - powiedział Ihnat, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

11:26

W wyzwolonym spod okupacji rosyjskiej Chersoniu wkrótce przywrócone zostanie działanie ukraińskiej sieci telefonii komórkowej, na wznowienie dostaw prądu potrzebny jest miesiąc, bo sieci energetyczne są zniszczone - informują przedstawiciele Ukrainy.

Maszty operatorów sieci komórkowej są zniszczone - powiedział w ukraińskiej telewizji Suspilne szef rady obwodu chersońskiego Ołeksandr Samojłenko. Zapowiedział, że łączność będzie przywrócona w najbliższych dniach.

W mieście są wielkie problemy z elektrycznością, ponieważ wcześniej Rosjanie wysadzili w powietrze słupy elektryczne. W najbliższym czasie przywiezione zostaną generatory, które zdołamy podłączyć, aby zapewnić działanie wodociągów - powiedział szef rady obwodowej. Ukraiński koncern energetyczny DTEK ocenił, że na odbudowę systemu energetycznego miasta trzeba około miesiąca.

Chersoń potrzebuje dostaw produktów spożywczych. Są one niezbędne "jako pomoc humanitarna i aby zapełnić półki sklepów" - powiedział Samojłenko. Zapewnił też, że przywiezione zostaną lekarstwa i że władze pracują nad przywróceniem pomocy medycznej.

Za kilka dni zakończy się przeczesywanie terenu w poszukiwaniu grup dywersyjnych i dezerterów rosyjskich i miasto znów zacznie żyć zwykłym życiem - ocenił szef rady obwodowej.

Rano w sobotę aktywiści ukraińskiego ruchu Żółta Wstążka poinformowali, że zaczęli demontować w mieście tablice pamiątkowe umieszczone przez Rosjan podczas okupacji. Dotyczyły one wydarzeń z okresu II wojny światowej.

10:55

Prawie cały obszar obwodu mikołajewskiego na południu Ukrainy jest wyzwolony, Rosjanie są tylko na Mierzei Kinburnskiej w północnej części Morza Czarnego - powiadomił szef władz obwodu mikołajewskiego Witalij Kim.

Szef obwodu mikołajewskiego, który sąsiaduje z obwodem chersońskim podkreślił, że cieszy się z odzyskania przez Ukrainę głównego miasta regionu, Chersonia.

Mierzeja Kinburnska leży na południe od Oczakowa, pomiędzy limanem Dniepru i otwartymi wodami Morza Czarnego. Są to tereny Rezerwatu Biosfery Morza Czarnego.

10:52

W takim stanie Rosjanie zostawili mieszkania w regionie Chersonia:

10:44

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest zdania, że dyplomatyczne zakończenie wojny w Ukrainie jest obecnie niemożliwe. Wszyscy chcemy, żeby ta wojna się skończyła i żeby pokój był możliwy - mówił Scholz w piątek w Lipsku. Jednak działania wojenne Putina uniemożliwiają jakiekolwiek zbliżenie dyplomatyczne - zaznaczył.

10:02

Wycofanie się Rosjan z Chersonia i przejęcie tego miasta przez wojska ukraińskie to nadzwyczajny sukces tego kraju - powiedział w sobotę doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Wydaje się, że Ukraińcy właśnie odnieśli niezwykłe zwycięstwo: jedyna stolica obwodu, którą Rosjanie zajęli podczas tej wojny jest teraz z powrotem pod flagą ukraińską - powiedział Sullivan.

To wspaniała chwila, możliwa dzięki niesamowitej wytrwałości Ukraińców, ich umiejętnościom i zjednoczonemu, nieustannemu wsparciu USA i naszych sojuszników - dodał doradca Bidena.

Sullivan powtórzył też, że Waszyngton nie będzie naciskał na władze w Kijowie, by podjęły negocjacje z Rosją zmierzające do dyplomatycznego zakończenia wojny. Ukraina jest "partią pokoju" w tym konflikcie, a Rosja "partią wojny". Rosja najechała Ukrainę. Gdyby Rosja zdecydowała się przerwać walki i wycofać z Ukrainy, byłby to koniec wojny. Gdyby Ukraina zdecydowała się przerwać walki, byłby to koniec Ukrainy - podkreślił.

09:25

Ewakuacja rosyjskich wojsk z ukraińskiego Chersonia, która jest znaczącym ciosem dla rosyjskiej reputacji, prawdopodobnie zaczęła się już 22 października, znacznie wcześniej niż zostało to oficjalnie ogłoszone - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



"Istnieje realna możliwość, że rosyjski sprzęt wojskowy i żołnierze w strojach cywilnych ewakuowali się w ostatnich tygodniach razem z 80 tys. ewakuowanych cywilów, o których informowano" - napisano w komunikacie. Dodano, że w ramach wycofywania się siły rosyjskie najprawdopodobniej zniszczyły mosty drogowe i kolejowe na Dnieprze.



08:43

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,675 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,872 mln - poinformowała straż graniczna.

08:41

Od początku prowadzonej na pełną skalę inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego do piątku wszczęliśmy ponad 43 tys. śledztw w sprawie zbrodni popełnionych przez rosyjskich żołnierzy oraz ich pomocników - poinformowała ukraińska policja.

Blisko 32 tys. z dokładnie 43 057 postępowań wszczęto w oparciu o artykuł ukraińskiego kodeksu karnego dotyczący praw i zwyczajów wojny. Ponad 9 tys. spraw związanych jest z naruszaniem integralności terytorialnej Ukrainy, blisko 2 tys. dotyczy kolaboracji, 96 zdrady, a 37 sabotażu - wyszczególniono w komunikacie opublikowanym na stronie ukraińskiego MSW.

Na odbitych z rąk okupanta terenach odkryto też 34 miejsca, w których Rosjanie nielegalnie przetrzymywali i torturowali obywateli Ukrainy - dodano. Wyszczególniono, że 24 z nich znajdowały się w obwodzie charkowskim, po trzy w chersońskim i kijowskim, dwa w sumskim i po jednym w obwodach donieckim i czernihowskim.

08:17

Siły ukraińskie kończą wyzwalanie miejscowości na prawym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim i będą konsolidować te zdobycze, podczas gdy wojska rosyjskie będą teraz umacniać stanowiska na lewym brzegu - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Amerykański think tank na podstawie zdjęć satelitarnych i nagrań oznaczonych lokalizacją ocenia, że Ukraińcy doszli do Chersonia od zachodu (wzdłuż trasy T1501) i północy (trasa M14). Oddziały ukraińskie, które wkraczają do Chersonia przejęły kontrolę nad ważnymi miejscowościami wzdłuż tych tras: Kyseliwką i Czornobajiwką. Ze zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych wynika też, że oddziały ukraińskie wyzwoliły miejscowości na południe od drogi T1505, w tym Inhułec i Łymanec (w obwodzie mikołajewskim) i weszły do Berysławia i Tiahynki.



07:16

Mieszkańcy Chersonia świętują wyzwolenie miasta.

07:10

Banksy - najsłynniejszy autor ulicznych graffiti, opublikował na Instagramie zdjęcie gimnastyczki stojącej na rękach. Okazuje się, że mural powstał na zniszczonym budynku w podkijowskiej Borodiance.

Instagram Post Rozwiń

07:05

Podczas wycofywania się z obwodu chersońskiego wojska rosyjskie zaminowały opuszczane tereny, pozostawiły też - czasem celowo - "zapomnianych" wojskowych - ogłosiła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Na razie jest zbyt wcześnie by mówić, że wszystko opanowaliśmy i że wszystko jest pod kontrol" - powiedziała Humeniuk.

Opisywała, że oddziały ukraińskie "doszły już niemal wszędzie do prawego brzegu" Dniepru. Rosjanie są na drugim brzegu rzeki.

Wycofując się najeźdźcy nie porzucali tych obszarów bez żadnych działań. Liczne tereny zostały zaminowane, jest wiele pułapek - powiedziała Humeniuk. Jak dodała, w armii rosyjskiej panuje nieład i część grup pozostawionych w obwodzie chersońskim porzucono "przez zaniedbanie", a część w sposób zorganizowany.

Pozostawieni Rosjanie otrzymali polecenie, by niszczyć umundurowanie, przebierać się w odzież cywilną i samodzielnie próbować przeprawy na lewy (wschodni) brzeg Dniepru. Na razie bardzo trudno jest określić, ile zostało tych zapomnianych dusz - powiedziała Humeniuk.

Położony na południu Ukrainy Chersoń, główny ośrodek obwodu chersońskiego, przylegającego do anektowanego Krymu, był jedynym miastem obwodowym, które udało się zająć Rosjanom po 24 lutego br. Doszło do tego w pierwszych dniach inwazji. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru. W piątek władze Ukrainy poinformowały o odzyskaniu kontroli nad Chersoniem.