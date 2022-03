Rosyjscy żołnierze skonfiskowali pomoc humanitarną, a następnie przez dobę przetrzymywali sześć osób z konwoju, który zmierzał do Wołczańska - przekazał szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow. Mieszkańcy położonego na południu Ukrainy Chersonia wyszli na ulice, protestując przeciwko rosyjskiej okupacji. Rosjanie użyli gazu łzawiącego, by rozproszyć demonstrantów. Władze Holandii zamroziły aktywa o wartości 392 mln euro, które należą do rosyjskich podmiotów. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Mężczyzna przy ruinach ostrzelanego budynku w Charkowie / VASYL ZHLOBSKY / PAP/EPA Pierwszą część naszej relacji z wydarzeń dzisiejszego dnia znajdziecie tutaj 15:13 Krakowskie MPK przekaże do Lwowa pięć autobusów. Na Ukrainę nie pojadą puste - będą wypełnione darami. Zobacz również: ​Krakowskie MPK przekaże do Lwowa pięć autobusów 15:11 Od 24 lutego do poznańskich szkół i przedszkoli przyjęto łącznie ponad 3 tys. dzieci z Ukrainy. Do szkół podstawowych trafiło 2276 uczniów, do szkół ponadpodstawowych 239, a do przedszkoli 498 dzieci. 15:08 Mural "Chwała Ukrainie" z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego można podziwiać na jednym z bloków przy moście Poniatowskiego w Warszawie. Mural "Chwała Ukrainie" z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na jednym z bloków przy moście Poniatowskiego w Warszawie / Albert Zawada / PAP 15:05 Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjską rakietę Iskander nad obwodem winnickim w centralnej części kraju - poinformowały władze tego regionu.



Szef władz obwodowych Serhij Borzow opublikował na Facebooku zdjęcie fragmentu zestrzelonej rakiety, która upadła najprawdopodobniej na pole. 14:57 Władze Kijowa ostrzegają mieszkańców przed osobami, które oferują ludziom wstawianie wybitych po eksplozjach okien. Udało się złapać jedną z takich grup, która - jak się okazało - wypytywała lokatorów uszkodzonych budynków o rozmiary strat, stopień zniszczeń i kierunki, z których uderzają pociski. Zebrane dane przekazywali następnie Rosjanom. 14:53 Rząd Włoch wyasygnował ponad pół miliarda euro na przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy i pomoc dla nich. Kwota ta została zapisana w dekrecie opublikowanym we wtorek w Dzienniku Ustaw. 348 milionów euro zostanie w tym roku przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców, przyjmowanych przez organizacje, stowarzyszenia, instytucje kościelne i rodziny. 7,5 miliona euro otrzyma resort spraw wewnętrznych na ośrodki pobytu, w których również będą przybyli do Włoch Ukraińcy. 152 miliony euro trafią do regionów na zapewnienie uchodźcom opieki medycznej. 14:45 Brak sukcesów w lądowej fazie operacji spowodował, że siły rosyjskie kontynuują aktywne rakietowo-bombowe uderzenia w ważne obiekty infrastruktury wojskowej i cywilnej - stwierdził Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie wykorzystują lotnictwo operacyjno-taktyczne, broń rakietową wysokiej precyzji i pociski niekierowane - czytamy w komunikacie. 14:40 Na Litwie możemy przyjąć około 30 tys. ukraińskich dzieci do szkół ogólnokształcących i 4 tys. do przedszkoli - poinformowała Jurgita Sziugżdiniene, minister edukacji, nauki i sportu. Według danych resortu oświaty Litwy, w kraju zarejestrowało się już ponad 700 nauczycieli z Ukrainy, głównie języka angielskiego i ukraińskiego. 14:31 Delegacja Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex wraz z jej dyr. wykonawczym Fabricem Leggerim odwiedziła podkarpacki odcinek polsko-ukraińskiej granicy. Towarzyszyli im zastępca komendanta głównego straży granicznej gen. bryg. Grzegorz Niemiec oraz szef Bieszczadzkiego Oddziału straży granicznej gen. bryg. Andrzej Popko.



Na przejściu granicznym w Korczowej wizytujących zapoznano z bieżącą sytuacją na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą. 14:28 W przechwyconej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy rozmowie rosyjski żołnierz stacjonujący w okolicy Mikołajowa na południu Ukrainy przyznał, że "nawet w Czeczenii nie było tak źle" - podała ukraińska agencja UNIAN. Czwartego dnia wojny generał obiecał nam, że wszystko skończy się za kilka godzin - powiedział Rosjanin. Myśleliśmy, że przejdziemy jak na defiladzie - dodał.

Żołnierz narzekał również na brak namiotów oraz piecyków. Wspomniał, że wraz z kolegami mieszkają w wykopanych przez siebie okopach. 50 proc. z nas ma odmrożenia - powiedział. 14:20 "Bank Pekao jako Agent Rozliczeniowy obsługuje w Polsce transakcje kartami płatniczymi wydanymi m.in. przez banki ukraińskie zarówno w swoich bankomatach, jak i swoich terminalach POS, obecnych m.in. w sieci sklepów Biedronka i Hebe. W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie Bank Pekao zdecydował o zwolnieniu tych transakcji z dodatkowych kosztów przewalutowania. W tym celu dla kart wydanych przez banki ukraińskie wyłączył usługę przewalutowania transakcji (Dynamic Currency Conversion)" - czytamy w komunikacie Banku Pekao. 14:18 Rosyjscy żołnierze skonfiskowali pomoc humanitarną, a następnie przez dobę przetrzymywali sześć osób z konwoju, który zmierzał do Wołczańska - przekazał szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Incydent miał miejsce 20-21 marca. Według Syniehubowa, przejęte samochody poruszały się na trasie korytarza humanitarnego uzgodnionego ze stroną rosyjską. Naszych ludzi zatrzymano w miejscowości Kutuzowka, a następnie więziono przez dobę w ośrodku wypoczynkowym, aktualnie zajętym przez rosyjskich żołnierzy. Potem wypuszczono sześć osób i kazano im udać się pieszo w kierunku Charkowa - relacjonuje Syniehubow. Rosjanie mieli oskarżyć zatrzymane osoby o próbę dywersji. 14:15 Mieszkańcy położonego na południu Ukrainy Chersonia wyszli na ulice, protestując przeciwko rosyjskiej okupacji. Rosjanie użyli gazu łzawiącego, by rozproszyć demonstrantów - podał portal Ukrainska Prawda. 14:10 Władze Holandii zamroziły aktywa o wartości 392 mln euro, które należą do rosyjskich podmiotów - poinformowała minister finansów Sigrid Kaag. To nie jest koniec - zapewniła.

Holenderskie banki i instytucje finansowe zablokowały aktywa Rosjan, którzy znajdują się na liście sankcji z powodu inwazji na Ukrainę.