Budynek w kształcie płomieni, ściana ognia w środku, mnóstwo eksperymentów i ciekawostek. To wszystko znajdziecie w Muzeum Ognia w Żorach na Śląsku. W te wakacje w Faktach RMF FM i na RMF24.pl zaprosimy Was do odwiedzenia niezwykłych muzeów w Polsce. Zaczynamy właśnie w Żorach.

REKLAMA