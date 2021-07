Przebojowy Pociąg RMF FM dojechał do stacji docelowej, czyli do Trójmiasta. Razem z nami i naszymi słuchaczami podróżowały największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Cleo, Bednarek, C-BooL, Gromee, Feel, Adam Asanov z zespołu Piersi i Antek Smykiewicz. Do pociągu wsiadł także Krzysztof Golonka, czyli mistrz freestyle football.

Wielka impreza w Przebojowym Pociągu RMF FM / Paweł Gąsior / RMF FM

To była niezapomniana impreza. Pociąg wyruszył z Rzeszowa. Do Gdyni dotarł przed godz. 19. Zatrzymywał się m.in. w Tarnowie, Krakowie, Warszawie, Ciechanowie i Malborku, gdzie dosiadały się kolejne gwiazdy, które towarzyszyły słuchaczom w drodze nad morze.

/ Grafika RMF FM

Na tych, którzy udali się z nami w tę wyjątkową podróż, czekały niesamowite atrakcje: największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, mini koncerty, specjalne smakołyki i oczywiście najlepsza muzyka. Na całej trasie na każdym kroku były imprezowe emocje, jakich jeszcze Polska nie widziała.

W podróż Przebojowym Pociągiem RMF FM udały się tylko osoby, które wcześniej wygrały bilety. Całą trasę na bieżąco relacjonujemy na antenie RMF FM i na stronie RMF24.pl oraz na profilach społecznościowych naszej stacji. Przebojowy Pociąg zatrzymywał się także po drodze na dworcach - wtedy można było wziąć udział w najlepszej imprezie w Polsce!

Przebojowy Pociąg RMF FM w trasie z Rzeszowa do Krakowa Paweł Olszowik / RMF FM

Przebojowy Pociąg RMF FM na odcinku między Krakowem a Warszawą RMF FM

Akcja została zorganizowana przy współpracy ze spółką PKP Intercity, która zapewniła specjalną żółtą lokomotywę i najnowsze, komfortowe wagony z taboru przewoźnika.

MALBORK - TRÓJMIASTO

Długo nie zapomnimy tej podróży - przyznają nasi słuchacze, którzy w Przebojowym Pociągu RMF FM przejechali trasę z Rzeszowa do Trójmiasta. To było prawie 10 godzin podróży, ponad 600 kilometrów i dziesiątki uśmiechniętych twarzy pasażerów. Nasz pociąg dotarł już do ostatniej stacji - Gdynia Główna. Wcześniej zatrzymywał się m.in. w Sopocie, a na stacji Gdańsk Główny słuchaczy przywitał Adam Asanow z zespołu Piersi.

Kamil Bednarek tuż po koncercie w imprezowym wagonie powiedział, że takiego spotkania ze słuchaczami bardzo mu brakowało

Przede wszystkim byli uśmiechnięci, nie zestresowani, mega energetyczni. Też potrzebowałem takiego strzała energii. Przypomniałem sobie jak to było przed pandemią - powiedział Bednarek w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem.

Słuchacze też byli pełni radości. Świetnie się bawiliśmy, w ogóle nie czuliśmy, że jechaliśmy cały dzień - mówi nam słuchaczka, która jechała Przebojowym Pociągiem RMF FM.





CIECHANÓW - MALBORK

Na stacji w Malborku do Przebojowego Pociągu RMF FM wsiedli kolejni pasażerowi. Przed wejściem oczywiście nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia z Piotrem Kupichą.



Piotr Kupicha z fanami na dworcu w Ciechanowie / Joanna Kocot / RMF FM

Cały czas z pasażerami Przebojowego Pociągu RMF FM rozmawia nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak mówią, jest to dla nich niezapomniane przeżycie i super atrakcja wakacyjna. Ale mamy też... debiuty. Dla naszej córki jest to pierwszy przejazd pociągiem w życiu - mówiła jedna z pasażerek.



W tej części podróży mieliśmy też fantastyczny koncert Piora Kupichy!



A w Malborku powitano nas po królewski. Prawdziwi Rycerze odprawili nasz Przebojowy Pociąg w dalszą podróż nad morze!

WARSZAWA - CIECHANÓW

Na stacji Warszawa Gdańska do naszego pociągu dołączył Antek Smykiewicz oraz kolejni słuchacze! Będziemy się świetnie bawić aż do samego Sopotu - mówiła 4-osobowa rodzina z Bydgoszczy, która specjalnie przyjechała do stolicy, aby wsiąść do Przebojowego Pociągu RMF FM.

Gra się świetnie, niesamowicie. To się dzieje naprawdę - mówił C-BooL, który nakręca naszą wyjątkową imprezę.

W trakcie drogi do Ciechanowa mieliśmy także wyjątkowe starcie - Piotr Kupicha siłował się na rękę z Antkiem Smykiewiczem!



KRAKÓW - WARSZAWA

Parkiet taneczny na pokładzie pociągu jest cały czas pełny słuchaczy. Zabawa trwa w najlepsze. Jest idealnie, taki imprezowy klimat. Podróż mija błyskawicznie. Jest dobra muzyka i świetne towarzystwo - mówili nasi pasażerowie w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem.

Tymczasem 2800 razy futbolówkę podbił dziś na pokładzie Przebojowego Pociągu RMF FM Krzysztof Golonka. To były nawet cztery odbicia na sekundę w rytm muzyki. Cały Przebojowy Pociąg kibicował Krzysztofowi w wagonie imprezowym. Wynik mógł być jednak jeszcze lepszy.

Krzysztof Golonka stara się pobić rekord w kapkowaniu / Paweł Gąsior / RMF FM

Podczas kontroli biletów przez Cleo ta piłka uciekła - śmiał się Krzysztof Golonka.

Bardzo przepraszam. Przeze mnie ten rekord nie był większy. Podeszłam, kolega się zagapił i skończyło się na takim wyniku - dodawała z uśmiechem Cleo.

Na trasie mamy także premierę najnowszego signla Kamila Bednarka - "2021".



KRAKÓW

Przebojowy Pociąg RMF wjechał na dworzec w Krakowie Marcin Buczek / RMF FM

Kolejnym przystankiem był Kraków, gdzie do naszego pociągu wsiadły kolejne gwiazdy - Bednarek, Piotr Kupicha, a także C-BooL i teraz to on będzie rozkręcał najlepszą imprezę w Polsce!



Mamy zamiar się dobrze bawić z wyśmietną energią, którą zawsze dajecie słuchaczom - mówiła jedna z pasażerek naszego pociągu.



Piotr Kupicha z zespołu Feel jest zachwycony atmosferą. Pierwszy raz będę koncertował w tak rozśpiewanym pociągu. Pasażerowie świetnie się bawią, jak na najlepszej dyskotece w Polsce. To widać - mówił wokalista zespołu Feel w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem.

Piotr Kupicha w Przebojowym Pociągu RMF FM / Marcin Buczek / RMF FM

TARNÓW - KRAKÓW

Krzysztof Golonka w naszym imprezowym pociągu bije teraz rekord Guinnessa w podbijaniu piłki.

Imprezę rozkręca natomiast Gromee.

Mój wzrok przyciąga niesamowity wystrój pociągu, światła. Jestem cały mokry, bo sam się świetnie bawię! - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Imprezę w Przebojowym Pociągu RMF FM rozkręca Gromee / RMF FM

A Cleo bije rekord robienia selfie w pociągu!

Cleo bije rekord robienia selfie w pociągu /Paweł Gąsior /RMF FM

A peron 5 krakowskiego dworca już z niecierpliwością wypatruje naszego pociągu. W tej grupie są także całe rodziny, m.in. Agata i Janusz z dziećmi. Liczymy na niezapomniane wspomnienia, emocje i uśmiechy - mówili w rozmowie z Marcinem Buczkiem.



TARNÓW

W Tarnowie wsiadły do nas kolejne gwiazdy - Cleo i Krzysztof Golonka, który jeszcze dziś w drodzę będzie bił rekord Guinnessa w kapkowaniu!

Cleo w Przebojowym Pociągu RMF FM / RMF FM

Do przedziałów dosiedli się także następni słuchacze. A jakie są ich pierwsze wrażenia?

Atmosfera jest świetna, jest wesoło. Wszyscy są bardzo zadowoleni, zachwyceni. Aż mi mowę odjęło - podkreślała jedna z pasażerek. Czekamy na spotkanie z Bednarkiem, Cleo i C-BooLem - dodawała inna.

Ale zanim impreza rozkręci się na całego, słuchaczom serwujemy pyszną kawę.

Zgodnie z zapowiedziami, podczas podróży nie zabrakło felietonu Tomasza Olbratowskiego.

RZESZÓW

Wyruszyliśmy z Rzeszowa. Na początek zagrała Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek z Rzeszowa, a zatańczył zespół Mażoretki "Incanto" z Rzeszowa.

Początek trasy ogłosił nie kto inny, tylko jedyny i wyjątkowy Tomasz Olbratowski, który wcielił się w rolę konduktora i start zasygnalizował gwizdkiem. Do pociągu wsiadł też Gromee.

W rolę konduktora wcielił się Tomasz Olbratowski / RMF FM

Na peronie pierwszym rzeszowskiego dworca pojawiło się kilkadziesiąt osób. Słuchacze RMF FM robili sobie zdjęcia na tle żółtej lokomotywy. Bardzo nam się ona podoba. Wyróżnia się - mówiła jedna z osób, która wsiadła do naszego Przebojowego Pociągu RMF FM.