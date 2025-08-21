W Nowym Jorku rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Nasza faworytka Iga Świątek w pierwszym spotkaniu wielkoszlemowej imprezy zagra z Kolumbijką Emilianą Arango. Najgorzej trafił Kamil Majchrzak, bo już w drugiej rundzie może czekać na niego rozstawiony z 9. Karen Chaczanow. Trudną przeciwniczkę wylosowała Magda Linette.

Iga Świątek / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Iga Świątek dotarła minionej nocy do finału miksta na US Open. Jej partnerem podczas dwudniowej rywalizacji był Norweg Casper Ruud. Teraz Polka może skupić się już na singlowej rywalizacji.

Świątek wygrała nowojorski turniej w 2022 roku. W poprzednim sezonie odpadła w ćwierćfinale. Teraz kolejną edycję imprezy rozpocznie od meczu z Kolumbijką Emilianą Arango. To będzie pierwszy pojedynek naszej tenisistki z tą rywalką. Arango jest obecnie klasyfikowana na 81. miejscu rankingu WTA.

Jak możemy przeczytać na stronie tenisowej federacji, zawodniczka uwielbia zwierzęta i spacery ze swoim owczarkiem australijskim, który wabi się Oreo. Jest jednak coś co łączy ją z Igą Świątek. Kolumbijka bowiem jak swojego idola wskazuje... Rafaela Nadala.

Świątek w kolejnych rundach może trafić na Rosjanki. W jej części turniejowej drabinki znalazły się: Anna Kalinskaja, Jekaterina Alexandrova czy Diana Sznajder. W ćwierćfinale na Polkę może czekać: Amanda Anisomova, Elina Svitolina czy Sofia Kenin.

Na kogo trafiły Fręch i Linette?

Magdalena Fręch w pierwszej rundzie nowojorskiego turnieju zagra z Australijką Talią Gibson, która dostała od organizatorów dziką kartę. To zawodniczka ze 107. miejsca rankingu WTA. Dotychczas Fręch nie spotkała się z nią na korcie.

W przypadku Magdy Linette w końcu możemy powołać się na mecz z przeszłości. Z Amerykanką McCartney Kessler zagrała na początku roku w Brisbane i przegrała 4:6, 4:6. To było ich jedyne spotkanie na zawodowym korcie. Amerykanka to obecnie 34. tenisistka rankingu. Jest zatem wyżej notowana od Polki.

Trudne losowanie Majchrzaka

W męskim turnieju nasz jedynak Kamil Majchrzak rozpocznie turniej od starcia z Boliwijczykiem Hugo Dellienem. W tym roku Polak stoczył z nim zwycięski pojedynek na tenisowym challengerze w Madrycie (7:6, 6:1). Przed laty panowie spotkali się także na turnieju w Tampere i tam górą był Dellien. To było jednak w 2018 roku.

Jeśli Majchrzak wygra pierwszy mecz to w drugiej rundzie może trafić na Rosjanina Karena Chaczanowa, który zatrzymał naszego tenisistę w czwartej rundzie Wimbledonu.

Warto dodać, że w eliminacjach US Open gra jeszcze jedna reprezentantka Polski: Linda Klimovicowa.