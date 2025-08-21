Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Ocenił, że zawiera ono szereg dobrych rozwiązań i zapowiedział też, że niebawem zaproponuje ustawę dotyczącą weteranów działań na granicy RP.

Polscy żołnierze podczas misji w Afganistanie. / Ryanzo W. Perez / Shutterstock

Podpisana przez prezydenta nowelizacja m.in. wprowadza dla weteranów, którzy ucierpieli podczas służby lub pracy w działaniach poza granicami kraju, rekompensatę w wysokości 6 tys. zł za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu.

Informując w czwartek o podpisaniu noweli, prezydent powiedział, że jest w niej "szereg rozwiązań, które uznaje w sposób oczywisty za dobre" dla weteranów działań poza granicami RP. To ustawa, która jest dobra dla polskiego żołnierza - mówię to także jako zwierzchnik Sił Zbrojnych - podkreślił Nawrocki.

Wyraził nadzieję, że podpisanie tej ustawy zachęci też - jak powiedział - "większość parlamentarną i wszystkie środowiska w polskim parlamencie" do zainteresowania się ustawą, którą niebawem zaproponuje, a która będzie dotyczyć weteranów działań na granicy RP.

Co zawiera ustawa o weteranach działań poza granicami państwa?

Zgodnie z podpisaną nowelizacją, o przyznanie rekompensaty weteran poszkodowany może ubiegać się w ciągu 2 lat od dnia wydania orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu. Ci, którzy zostali poszkodowani przed wejściem w życie nowelizacji, będą mogli wystąpić o rekompensatę w ciągu 2 lat od dnia jej wejścia w życie.

By otrzymać rekompensatę, trzeba będzie złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu, np. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urząd sprawdzi dokumenty i podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia. Po otrzymaniu informacji weteran będzie miał 30 dni, by zadeklarować, że je przyjmuje. Po złożeniu oświadczenia o przyjęciu rekompensaty, pieniądze trafią na konto weterana. Wysokość rekompensaty będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Resort obrony zakłada, że w ciągu 10 lat od wejścia w życie ustawy na cel rekompensat poświęcone będzie ok. 110 mln zł. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek mówił podczas prac parlamentarnych, że główna część wypłat świadczeń będzie dokonywania w ciągu najbliższych dwóch lat.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.