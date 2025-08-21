Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu nowelizacji ustawy Karty nauczyciela. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej, nowe przepisy są odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania środowiska nauczycielskiego, a ich przygotowanie odbywało się przy aktywnym udziale związków zawodowych. Zmiany, które wprowadza nowelizacja, mają na celu poprawę warunków pracy nauczycieli oraz wzmocnienie ich pozycji w systemie edukacji.

Prezydent podpisał nowelizację Karty nauczyciela / Shutterstock

Prezydent rozpatrzył łącznie 22 ustawy, które trafiły do niego do podpisu. Jak poinformował, 21 z nich "spotkało się z jego akceptacją". Wśród nich znalazły się trzy nowelizacje dotyczące Karty nauczyciela - kluczowego aktu prawnego regulującego status zawodowy nauczycieli w Polsce.

Bez najmniejszych wątpliwości (...) podpisałem (...) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Podkreślił również, że "cieszy się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało".

Zmiany w Karcie nauczyciela mają na celu przede wszystkim poprawę warunków pracy nauczycieli, wzmocnienie ich pozycji zawodowej oraz podniesienie prestiżu zawodu.

Zaznaczył, że nowelizacja zawiera rozwiązania, które są wynikiem zaangażowania związków zawodowych.