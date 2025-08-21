Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu nowelizacji ustawy Karty nauczyciela. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej, nowe przepisy są odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania środowiska nauczycielskiego, a ich przygotowanie odbywało się przy aktywnym udziale związków zawodowych. Zmiany, które wprowadza nowelizacja, mają na celu poprawę warunków pracy nauczycieli oraz wzmocnienie ich pozycji w systemie edukacji.

Prezydent rozpatrzył łącznie 22 ustawy, które trafiły do niego do podpisu. Jak poinformował, 21 z nich "spotkało się z jego akceptacją". Wśród nich znalazły się trzy nowelizacje dotyczące Karty nauczyciela - kluczowego aktu prawnego regulującego status zawodowy nauczycieli w Polsce.

Bez najmniejszych wątpliwości (...) podpisałem (...) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Podkreślił również, że "cieszy się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało".

Zmiany w Karcie nauczyciela mają na celu przede wszystkim poprawę warunków pracy nauczycieli, wzmocnienie ich pozycji zawodowej oraz podniesienie prestiżu zawodu.

Zaznaczył, że nowelizacja zawiera rozwiązania, które są wynikiem zaangażowania związków zawodowych.

Pierwsze weto Karola Nawrockiego. Tak je wyjaśnia
