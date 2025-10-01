Wicelider światowego rankingu Jannik Sinner pokonał amerykańskiego tenisistę Learnera Tiena 6:2, 6:2 w finale turnieju ATP 500 na kortach twardych w Pekinie. To 21. tytuł Włocha w karierze, a drugi w stolicy Chin, gdzie był najlepszy także w 2023 roku.

Jannik Sinner / JESSICA LEE / PAP/EPA

Dzięki zwycięstwu w Pekinie Jannik Sinner nieznacznie zbliżył się do prowadzącego na liście ATP Carlosa Alcaraza.

Hiszpan we wtorek triumfował w Tokio, ale zaraz po tym wycofał się z najbliższej imprezy ATP 1000 w Szanghaju.

24-letni Włoch, który wiosną pauzował trzy miesiące z powodu zawieszenia za złamanie przepisów antydopingowych, w tym sezonie tylko raz - na trawie w Halle - nie dotarł do finału. W Pekinie zaliczył siódmy taki mecz w tym roku; wcześniej wygrał też wielkoszlemowe imprezy w Melbourne i Londynie.

Niespełna 20-letni Tien, który po raz pierwszy dotarł do finału zawodów tej rangi, w klasyfikacji tenisistów przesunie się z 52. w okolice 35. miejsca.