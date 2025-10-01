Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, która może zaważyć na całym życiu zawodowym. Najnowsza analiza Personnel Service pokazuje, że niektóre kierunki i uczelnie otwierają drzwi do naprawdę imponujących zarobków. Które studia warto wybrać, by liczyć na najwyższe wynagrodzenia w Polsce?

Najbardziej opłacalne kierunki studiów w Polsce (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Branża IT w Polsce to nadal świetny wybór na studia - absolwenci informatyki, zwłaszcza z Politechniki Warszawskiej, zarabiają naprawdę imponująco, nawet ponad 16 tys. zł brutto miesięcznie.

Nie tylko IT - kierunki techniczne jak górnictwo, geologia czy inżynieria na Politechnikach Śląskiej, Wrocławskiej i AGH również dają znaczne wynagrodzenia, często przekraczające 11-14 tys. zł.

Sektor zdrowotny również oferuje solidne pensje - pielęgniarstwo, zdrowie publiczne czy położnictwo na wybranych uczelniach pozwalają na zarobki przekraczające 11 tys. zł, co jest sporym plusem tej branży.

Eksperci przypominają, że wybór kierunku to nie wszystko - kluczowa jest także gotowość do ciągłej nauki, adaptacji do zmian i elastyczność, które pozwalają utrzymać się na wysokim poziomie na rynku pracy.

Chcesz dowiedzieć się, które uczelnie i kierunki dają najlepsze zarobki oraz jak przygotować się na dynamiczny rynek pracy? Sprawdź cały artykuł.

Informatyka i technologie - liderzy rynku pracy

Jak zauważa Business Insider, branża IT od lat pozostaje jednym z najpewniejszych wyborów dla osób planujących karierę zawodową. Absolwenci informatyki na Politechnice Warszawskiej mogą liczyć na rekordowe wynagrodzenia, które sięgają nawet 16 956 zł brutto miesięcznie. To właśnie ten kierunek i ta uczelnia znalazły się na szczycie zestawienia najlepiej opłacanych absolwentów.

Wysokie zarobki osiągają również osoby kończące informatykę na innych prestiżowych uczelniach. Akademia WIT w Warszawie oferuje swoim absolwentom średnie wynagrodzenie na poziomie 14 097 zł brutto, a Uniwersytet Warszawski - 14 025 zł. W czołówce znalazła się także informatyka stosowana na Politechnice Warszawskiej (14 918 zł) oraz informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim (13 663 zł).

Nowoczesne specjalizacje, takie jak Informatyka — Data Science na Akademii Górniczo-Hutniczej (13 140 zł) czy Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej (13 579 zł), potwierdzają, że popyt na specjalistów od przetwarzania informacji stale rośnie.

Wysoko oceniono także bardziej wyspecjalizowane studia: automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa na Politechnice Warszawskiej (12 455,36 zł), teleinformatyka na AGH (12 131 zł), informatyka gier komputerowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (11 081 zł) oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo na Wojskowej Akademii Technicznej (10 990 zł).

Górnictwo i geologia - nieoczywisty lider

Nie tylko branża IT gwarantuje wysokie zarobki. Solidne zaplecze techniczne wciąż procentuje na rynku pracy. Osoby kończące górnictwo i geologię na Politechnice Śląskiej zarabiają średnio 14 214 zł, a niemal identyczne stawki osiągają absolwenci tego kierunku na Politechnice Wrocławskiej (14 185 zł).

Wysokie wynagrodzenia czekają też na osoby po inżynierii obliczeniowej na Uniwersytecie Warszawskim (13 tys. zł) czy geoinformatyce na AGH (11 361 zł). Dobrym wyborem okazuje się również inżynieria górnicza na AGH (11 137 zł) oraz inżynieria naftowa i gazownicza na AGH (10 981 zł).

MBA - inwestycja, która się zwraca

Studia podyplomowe, zwłaszcza Executive Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, otwierają drogę do spektakularnych zarobków. Jak wynika z analizy ekspertów, absolwenci tego kierunku mogą liczyć na wynagrodzenia od 20 178 do nawet 21 985 zł brutto miesięcznie. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. Warto jednak pamiętać, że jest to kierunek płatny, który przyciąga osoby już aktywne zawodowo i osiągające wysokie dochody. Jak podkreśla Business Insider, MBA to inwestycja, która zwraca się bardzo szybko.

Sektor zdrowotny - stabilność i wysokie zarobki

Sektor zdrowotny nie tylko zapewnia stabilność zatrudnienia, ale również oferuje bardzo atrakcyjne wynagrodzenia. Absolwenci pielęgniarstwa na Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 14 148,57 zł brutto, a ci po Uniwersytecie Zielonogórskim - na 13 301,21 zł.

Wysoko w zestawieniu uplasowało się także zdrowie publiczne na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana (13 529,39 zł). Solidne perspektywy finansowe daje również położnictwo na Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (11 947,14 zł).

Analityka i big data - przyszłość rynku pracy

Rosnące znaczenie danych i analityki biznesowej znajduje potwierdzenie także w tegorocznym rankingu. Data Science and Business Analytics na Uniwersytecie Warszawskim daje możliwość osiągania zarobków na poziomie 12 525 zł, a kierunek analiza danych — big data na Szkole Głównej Handlowej pozwala uzyskać średnio 11 064 zł.

Elastyczność i gotowość do zmian kluczem do sukcesu

Eksperci podkreślają, że sam wybór kierunku studiów to dopiero początek drogi do sukcesu zawodowego.

Wybór odpowiedniego kierunku to połowa sukcesu, ale nie mniej ważna jest gotowość do ciągłej nauki i dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy. Dynamiczny postęp technologiczny wymusza na pracownikach natychmiastowe reakcje i nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Umiejętność szybkiego uczenia się nowych narzędzi i technologii staje się dziś tak samo istotna jak sam dyplom uczelni. Warto także pamiętać, że w niektórych województwach deficyt specjalistów w wybranych branżach znacząco podnosi poziom wynagrodzeń. Dlatego elastyczność, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania czy pracy, a także otwartość na międzynarodowe doświadczenia mogą być kluczowe w rozwoju kariery - podkreśla Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.