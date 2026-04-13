Rosyjski tenisista Daniił Miedwiediew dostał karę 7 tys. dolarów za siedmiokrotne uderzenie w złości rakietą o kort podczas przegranego meczu w drugiej rundzie turnieju w Monte Carlo. Byłego lidera światowego rankingu ATP pokonał Włoch Matteo Berrettini 6:0, 6:0.

Kara finansowa za zniszczenie rakiety

Miedwiediew wpadł w szał na początku drugiego seta środowego meczu drugiej rundy turnieju w Monte Carlo. Po przegraniu kolejnego gema rzucił rakietą o kort. Następnie pastwił się nad nią jeszcze kilkadziesiąt sekund, zanim zniszczoną wrzucił do śmietnika. Ostatecznie mecz przegrał. Włoski tenisista Matteo Berrettini pokonał Rosjanina 6:0, 6:0.

Zniszczenie rakiety będzie kosztować Rosjanina 7 tys. dolarów. Grzywna nie będzie jednak dotkliwa. Miedwiediew za występ w turnieju zarobił 50 tys. dolarów.

To nie pierwsza kara, jaką organizacja ATP wymierzyła Miedwiediewowi. Podczas ubiegłorocznych wielkoszlemowych Australian Open i US Open za nieodpowiednie zachowanie musiał on zapłacić - odpowiednio - 76 000 i 42 500 dolarów. Rosjanin obecnie znajduje się na 10. miejscu w rankingu ATP.

