Rosyjski tenisista Daniił Miedwiediew dostał karę 7 tys. dolarów za siedmiokrotne uderzenie w złości rakietą o kort podczas przegranego meczu w drugiej rundzie turnieju w Monte Carlo. Byłego lidera światowego rankingu ATP pokonał Włoch Matteo Berrettini 6:0, 6:0.
Miedwiediew wpadł w szał na początku drugiego seta środowego meczu drugiej rundy turnieju w Monte Carlo. Po przegraniu kolejnego gema rzucił rakietą o kort. Następnie pastwił się nad nią jeszcze kilkadziesiąt sekund, zanim zniszczoną wrzucił do śmietnika. Ostatecznie mecz przegrał. Włoski tenisista Matteo Berrettini pokonał Rosjanina 6:0, 6:0.