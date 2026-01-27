Aryna Sabalenka już w półfinale Australian Open. Prowadząca w światowym rankingu białoruska tenisistka pokonała 18-letnią Amerykankę Ivę Jovic 6:3, 6:0. Spotkanie trwało godzinę i 29 minut.

Aryna Sabalenka / ROB PREZIOSO / PAP/EPA

Jovic, rozstawiona z numerem 29, po raz pierwszy grała w ćwierćfinale Wielkiego Szlema i pierwszy raz zmierzyła się z Sabalenką.

Białorusinka zagra w swoim szóstym z rzędu półfinale Wielkiego Szlema. Z kim się zmierzy?

Nie patrzcie na wynik. To był naprawdę ciężki mecz. Grała niesamowicie - komplementowała rywalkę Sabalenka.

W pierwszym secie mająca serbskie korzenie Jovic rzeczywiście stawiała opór faworytce. Tylko raz, w drugim gemie, dała się przełamać i to zdecydowało o przegranej w tej partii. W drugiej jednak nie miała nic do powiedzenia.