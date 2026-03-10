Iga Świątek w 1/8 finału w Indian Wells! Rozstawiona z numerem dwa Polka pokonała Marię Sakkari z Grecji 6:3, 6:2. W kolejnym meczu na twardych kortach w Kalifornii Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą.

Iga Świątek / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

To trzecie zwycięstwo Świątek nad Sakkari w Indian Wells. Przed tym spotkaniem miały remisowy bilans meczów 4-4.

Mecz trwał godzinę i 25 minut; statystyki były wyrównane. Szczegóły poniżej.

Przed meczem Maria Sakkari znajdowała się w bardzo wąskim gronie zawodniczek, które nie mają z Igą Świątek ujemnego bilansu. Greczynka bowiem pokonała Polkę w lutym w ćwierćfinale w Dausze i wyrównała stan rywalizacji między nimi na 4-4.

Sakkari zaczęła obiecująco

30-latka z Aten dobrze zaczęła również poniedziałkowe spotkanie. Świątek miała lekkie problemy z dokładnością i Sakkari prowadziła 2:0. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa szybko jednak podniosła poziom.

Z kolejnych dziewięciu gemów aż osiem wygrała Świątek. W efekcie w pierwszym secie zwyciężyła 6:3, a kolejnego to ona zaczęła od prowadzenia 2:0.

Sakkari stać było jeszcze na tylko jeden zryw. Odrobiła stratę przełamania i wyrównała na 2:2. Świątek, podobnie jak w pierwszym secie, na dobry okres gry rywalki odpowiedziała podniesieniem poziomu.

Choć w kolejnym gemie Greczynka miała piłkę na 3:2, to ostatecznie dała się przełamać. 24-latka z Raszyna na dobre w tym momencie przejęła kontrolę. Wygrała także trzy kolejne gemy, a spotkanie zamknęła, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Świątek: To nie był łatwy mecz

To nie był łatwy mecz. Wiedziałam, jakie błędy popełniłam w poprzednim spotkaniu z Marią i na czym muszę się skoncentrować - przyznała w krótkiej rozmowie na korcie Świątek.

Mecz rzeczywiście był bardziej wyrównany niż wskazuje na to wynik. W statystykach zagrań wygrywających i niewymuszonych błędach to Sakkari była minimalnie lepsza, notując 15 "winnerów" oraz 10 niewymuszonych błędów, wobec, odpowiednio 14 i 11 Polki. Podopieczna trenera Wima Fissett'a prezentowała się lepiej w kluczowych momentach. Spotkanie trwało godzinę i 25 minut.

Z pięciu wygranych z Sakkari aż trzy Świątek odniosła właśnie w Indian Wells. Poprzednie miały miejsce w finałach edycji 2022 i 2024. Żadna tenisistka nie wygrała tego turnieju trzy razy.

Karolina Muchova, kolejna rywalka Świątek, wcześniej pokonała Chorwatkę Antonię Ruzic 6:0, 6:3. Świątek z Czeszką ma bilans 4-1. Ich mecz zaplanowano na środę.