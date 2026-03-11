​W meczu 1/8 finału turnieju w Indian Wells w USA Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 6:0. Rozmiar zwycięstwa może zaskakiwać, bo 29-letnia Czeszka przeleciała do Kalifornii po triumfie w imprezie w Dosze i mogła pochwalić się serią ośmiu wygranych meczów.

To piąty wygrany mecz Igi Świątek z Karoliną Muchovą. Czeszka pokonała Polkę do tej pory tylko raz.

Środowe spotkanie było pokazem mocy ze strony polskiej tenisistki. Czeszka zdołała wygrać tylko dwa gemy - oba w I secie. 

Tylko początek meczu był wyrównany. Najbardziej zażarta walka rozegrała się w szóstym gemie. Polka wykorzystała w końcu drugiego break pointa. Od wyniku 4:2 już tylko ona wygrywała kolejne gemy. 

Cały mecz trwał 1 godzinę i 17 minut.

Dzięki tej wygranej rozstawiona z numerem drugim Polka zagra ćwierćfinale. Kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Switolina (nr 9 w turnieju) albo kolejna Czeszka Katerina Siniakova.

Muchova wygrała w Dosze

29-letnia Muchova uchodzi za bardzo utalentowaną zawodniczkę, którą jednak często prześladują kontuzje. Najwyżej w rankingu była na ósmym miejscu, a obecnie jest 13.

Sezon 2026 Czeszka zaczęła bardzo dobrze. Na razie porażek doznaje tylko w starciach z topowymi rywalkami. W półfinale w Brisbane przegrała z liderką listy WTA Białorusinką Aryną Sabalenką, a w 1/8 finału Australian Open z Amerykanką Coco Gauff. W Dosze na Muchovą nikt nie znalazł sposobu.

W Indian Wells pokonała Muchova pokonałą wcześniej Węgierkę Annę Bondar 7:5, 6:2 i Chorwatkę Antonię Ruzić. 

Polka natomiast w drodze do 1/8 finału wygrała z Amerykanką Kaylą Day 6:0, 7:6 (7-2) i Greczynką Marią Sakkari 6:3, 6:2.

