Dzięki tej wygranej rozstawiona z numerem drugim Polka zagra ćwierćfinale. Kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Switolina (nr 9 w turnieju) albo kolejna Czeszka Katerina Siniakova.

Muchova wygrała w Dosze

29-letnia Muchova uchodzi za bardzo utalentowaną zawodniczkę, którą jednak często prześladują kontuzje. Najwyżej w rankingu była na ósmym miejscu, a obecnie jest 13.

Sezon 2026 Czeszka zaczęła bardzo dobrze. Na razie porażek doznaje tylko w starciach z topowymi rywalkami. W półfinale w Brisbane przegrała z liderką listy WTA Białorusinką Aryną Sabalenką, a w 1/8 finału Australian Open z Amerykanką Coco Gauff. W Dosze na Muchovą nikt nie znalazł sposobu.

W Indian Wells pokonała Muchova pokonałą wcześniej Węgierkę Annę Bondar 7:5, 6:2 i Chorwatkę Antonię Ruzić.

Polka natomiast w drodze do 1/8 finału wygrała z Amerykanką Kaylą Day 6:0, 7:6 (7-2) i Greczynką Marią Sakkari 6:3, 6:2.