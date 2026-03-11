W meczu 1/8 finału turnieju w Indian Wells w USA Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 6:0. Rozmiar zwycięstwa może zaskakiwać, bo 29-letnia Czeszka przeleciała do Kalifornii po triumfie w imprezie w Dosze i mogła pochwalić się serią ośmiu wygranych meczów.
To piąty wygrany mecz Igi Świątek z Karoliną Muchovą. Czeszka pokonała Polkę do tej pory tylko raz.
Środowe spotkanie było pokazem mocy ze strony polskiej tenisistki. Czeszka zdołała wygrać tylko dwa gemy - oba w I secie.
Tylko początek meczu był wyrównany. Najbardziej zażarta walka rozegrała się w szóstym gemie. Polka wykorzystała w końcu drugiego break pointa. Od wyniku 4:2 już tylko ona wygrywała kolejne gemy.
Cały mecz trwał 1 godzinę i 17 minut.