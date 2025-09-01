Iga Świątek na drodze do finału US Open. Już dziś około godziny 20. czasu polskiego zagra z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku.

Iga Świątek / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o powtórzenie wyczynu z 2022 roku, kiedy triumfowała w tym turnieju.

Świątek rozstawiona jest z numerem drugim, a Aleksandrowa z numerem 13.

30-latka z Czelabińska czwarty raz dotarła do 1/8 finału w Wielkim Szlemie. Nigdy nie udało jej się zrobić kolejnego kroku.

Polka ma z tą rywalką bilans 4-2. Ostatni raz zmierzyły się w czerwcu w ćwierćfinale w Bad Homburg, a sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała 6:4, 7:6 (7-5).

O której godzinie mecz Świątek - Aleksandrowa?

Mecz Polki z Rosjanką zaplanowano jako drugi na Louis Armstrong Stadium, drugiej pod względem wielkości trybun arenie kompleksu Flushing Meadows.

Przed nimi, o godz. 17 rywalizację zaczną Australijczyk Alex De Minaur ze Szwajcarem Leandro Riedim.