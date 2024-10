Belg Wim Fissette został nowym trenerem Igi Świątek. "Mam wieści, które obiecywałam i bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze" - powiedziała nasza znakomita tenisistka.

Niespełna dwa tygodnie temu Iga Świątek poinformowała o zakończeniu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. Dziś ogłoszono nazwisko nowego szkoleniowca, którym został Belg Wim Fissette.

Iga Świątek: Mam wieści, które obiecywałam

Mam wieści, które obiecywałam i bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dołącza Wim Fissette - poinformowała oficjalnie Iga Świątek.

Jak wiecie, teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna. Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem - podkreśliła nasza tenisistka.

Chcę dodać, że cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji - powiedziała Świątek.

Wim Fissete: Iga jest wzorem dla wielu zawodniczek

Podekscytowania nowym wyzwaniem w karierze nie ukrywa też Fissette.

Miałem okazję poznać Igę w 2018 roku, gdy wygrała swój juniorski Wimbledon, kiedy po tytuł seniorski sięgała moja ówczesna zawodniczka Angelique Kerber. Od tego wieczoru, gdy poznałem Igę, obserwowałem jej rozwój, ale miałem też przyjemność dzielić z nią kort na treningach zawodniczek, z którymi współpracowałem, a często też zacięte mecze - powiedział belgijski szkoleniowiec.

Iga jest wzorem dla wielu zawodniczek dzięki stałej intensywności, z jaką gra, czy skoncentrowaniu na swojej pracy - zaznaczył Fissette.

Tym bardziej bardzo się cieszę na tę współpracę, licząc na to, że oboje będziemy się doskonalić i dążyć do spełniania sportowych marzeń. Jazda, Iga! - podsumował Belg.

Kim jest Wim Fissette?

Wim Fissette to doświadczony szkoleniowiec, który współpracował z wieloma utytułowanymi zawodniczkami, mistrzyniami wielkoszlemowymi i czołowymi zawodniczkami w światowych rankingach.

W swojej karierze 44-letni Fissette prowadził m.in. Belgijkę Kim Clijsters czy Japonkę Naomi Osakę.

Iga Świątek wraz z nowym szkoleniowcem rozpoczęli już przygotowania do prestiżowego turnieju WTA Finals. W sztabie naszej tenisistki są też: fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego Maciej Ryszczuk, psycholog Daria Abramowicz oraz sparingpartner Tomasz Moczek.