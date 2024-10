Pierwsi chętni przetestowali nowatorski pojazd elektryczny zaprojektowanych przez studentów Politechniki Krakowskiej. "Lizard", bo tak nazywa się samochód, ma pomóc osobom z niepełnosprawnością poruszać się po mieście.

"Lizard" ma pomóc osobom z niepełnosprawnością poruszać się po mieście / Agata Guz / RMF FM

Pojazd jest jeszcze w budowie, ale obecnie osiąga prędkość nawet 45 km/h. Jego zasięg to 80 km. Auto odzyskuje energię hamowania. W przyszłości planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachu, co spowoduje, że zasięg w ruchu miejskim wzrośnie do 100 km.

"Sterowanie łatwe i intuicyjne"

Osoba z niepełnosprawnością sama może wjechać do pojazdu wózkiem inwalidzkim i kierować nim bezpośrednio ze środka. Zarówno wyjazd, jak i wyjazd odbywają się przy pomocy specjalnego, pneumatycznego zawieszenia, które obniża się do poziomu zerowego stanowiąc platformę podjazdową. Wózek kotwiczy się w zaprojektowanym przez studentów systemie mocowania. Po wjeździe do pojazdu osoba kierująca blokuje wózek i za pomocą jednego przycisku następuje pompowanie pneumatyczne platformy do poziomu jazdy.

Jako pierwsza innowacyjny samochód przetestowała pani Aneta z Krakowa. Jestem pod wrażeniem tego rozwiązania. Jest wygodne, bo nie muszę się przesiadać na fotel, ale wjeżdżam do środka swoim wózkiem. Sterowanie jest ręczne, jak dla mnie łatwe i intuicyjne. Najczęściej takiego pojazdu używałabym jadąc do lekarza. Zamiast czekać na autobusy czy taksówki mogłabym pojechać na wizytę sama i zrobić to zdecydowanie szybciej - mówiła o swoich pierwszych wrażeniach reporterce RMF FM Agacie Guz.

Innowacyjny samochód przetestowała pani Aneta z Krakowa Agata Guz / RMF FM

Pojazd testował też pan Sebastian z Krakowa. Jestem pozytywnie zaskoczony - szczególnie przyspieszeniem. Jeśli samochód zostanie dopracowany, to myślę, że będą osoby, którym realnie mógłby pomóc sprawniej poruszać się po mieście - mówił w rozmowie z reporterką RMF FM.

Konstruktorzy zapraszają do testowania

Dla nas, jako konstruktorów to cenne uwagi, chcemy maksymalnie usprawnić pojazd. Nadal zapraszamy do testowania - mówią Twórcy “Lizarda" - doktorant Politechniki Krakowskiej Bartłomiej Romowicz i Adrian Starowicz, teraz już absolwent (w trakcie prac student) kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi chętne do pomocy przy testowaniu “Lizarda" mogą pisać na adres e-mail: lizard.kontakt.pk@gmail.com. Na ten sam adres można kierować propozycje firm chętnych do współpracy przy konstrukcji nadwozia.

Pojazd jest na razie jednoosobowy, ale da się go zmodyfikować w taki sposób, by można było się nim poruszać na przykład z opiekunem.

Studenckie prace wsparli dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret oraz prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, specjalista w dziedzinie budowy pojazdów.

“Lizard" - jeśli chodzi o nadwozie i design, jest jeszcze w trakcie budowy. W kwestiach projektowania nadwozia jego twórcy współpracują z kolegami z Wydziału Mechanicznego, studiującymi na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

RMF FM/Politechnika Krakowska