"Zapewniam, że Rafał Trzaskowski nie będzie kandydować na prezydenta. Myślę, że Donald Tusk będzie musiał kandydować, bo inni (kandydaci PO – red.) będą mieli małe szanse na wygraną" – mówił Marek Sawicki z PSL w Porannej rozmowie w RMF FM. "Wczoraj ze strony Platformy Obywatelskiej padło, że jest pięciu kandydatów. A wśród tych pięciu kandydatów, który jest najważniejszy?" - pytał retorycznie gość Roberta Mazurka.

Sawicki: Trzaskowski nie będzie kandydować na prezydenta Michał Dukaczewski / RMF FM

Jeśli Szymon Hołownia wyrazi chęć kandydowania, to nie wykluczamy, że go poprzemy - stwierdził gość Roberta Mazurka zapytany o plany PSL wobec wyborów prezydenckich.

Przyznał jednak, że żadne decyzje w sprawie startu wspólnego kandydata PSL i Polski 2050 nie zapadły, a wśród ludowców jest "grupa kandydatów warta rozważenia".

Zapewniam, że Rafał Trzaskowski nie będzie kandydować na prezydenta - powiedział Marek Sawicki zapytany o plany całej koalicji rządowej.

Wczoraj ze strony Platformy Obywatelskiej padło, że jest pięciu kandydatów. A wśród tych pięciu kandydatów, który jest najważniejszy? Jest tylko jeden ważny- stwierdził Sawicki, przywołując wczorajszy wczorajszy wywiad Donalda Tuska dla "GW", w którym premier stwierdził, ze kandydatem KO będzie "osoba, która przemawiała na sobotniej konwencji partii". Przypomnijmy, w czasie sobotniej konwencji KO w Warszawie głos zabierali kolejno: Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, Barbara Nowacka, Radosław Sikorski, Iwona Hartwich, Aleksandra Gajewska i Adam Szłapka.

Myślę, że Donald Tusk będzie musiał kandydować, bo inni (kandydaci PO - red.) będą mieli małe szanse na wygraną - powiedział Sawicki. Mówiłem to od stycznia - dodał polityk.

Po prezydenckim orędziu

Wcześniej Robert Mazurek pytał Marka Sawickiego o ocenę wczorajszego orędzia Andrzeja Dudy w parlamencie oraz odpowiedź premiera Donalda Tuska.

Mieliśmy do czynienia z kolejną odsłoną teatru politycznego, podziału obozu na PO-PiS z 2005 roku i agresją. Ale to nie tylko wczoraj. Jeśli pan sobie przeanalizuje dwie konwencje sobotnie, to tam też nie było mowy o budowaniu zgody, o wspólnocie narodowej, o państwie polskim. Tam była wojna: kto kogo. Bo idą wybory - mówił polityk PSL.

Wczoraj pan prezydent tymi gestami dwoma, trzema w stronę Polskiego Stronnictwa Ludowego wskazał, że jednak jest w Sejmie środowisko polityczne, wokół którego można budować wspólnotę. Problem polega na tym, że dzisiaj ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Koalicja Obywatelska taką budową nie są zainteresowani, bo oczywiście wiedzą, że na tym tracą - stwierdził Sawicki.

Polityk PSL przyznał, że liczył na to, że w orędziu znajda się akcenty dotyczące "łączenia, budowy i rozwoju". No a tam były tylko kwestie podziału - skwitował ludowiec.

Co boli polskiego rolnika?

Prezydent mówił o bezpieczeństwie żywnościowym - zauważył Mazurek.

Bardzo mi się podoba ta dyskusja o bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce. Od co najmniej 20 lat Polska nie ma żadnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, bo ponad 35% naszej produkcji żywnościowej musimy eksportować - ripostował polityk PSL. To jest slogan, który jest powtarzany przez prawie wszystkie środowiska polityczne - stwierdził.

Sawicki powiedział, że głównym problemem polskich rolników jest praca na granicy dochodowości.

Mazurek zauważył, że kiedy rolnicy protestowali przeciwko Zielonemu Ładowi, to nie było zbyt wielu posłów PSL u, którzy upominaliby się o ich los.

Zielony Ład to jest takie wielkie yeti, którym można straszyć, ale którego praktycznie nikt nie zna. Jestem przekonany, że 95 proc. działaczy organizacji rolniczych nie wiedziało, czym jest Zielony Ład. I zamiast te dwa ostatnie lata wykorzystać na to, żeby do gospodarstw rolnych wprowadzić elementy związane z pozyskiwaniem na własne potrzeby, a także sąsiadów, taniej energii odnawialnej, dużo tańszej niż energia odnawialna pozyskiwana czy to z fotowoltaiki czy za chwilę z energetyki jądrowej. To tutaj niestety była pełna blokada - stwierdził Sawicki.

Mówię o biogazie rolniczym, który można produkować z produktów odpadowych i ubocznych (...). Jeśli przeanalizujemy system bawarski czy austriacki, to tam ponad połowa dochodów rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą pochodzi ze sprzedaży prądu, energii, ciepła - mówił Sawicki.

Rok po wyborach

Robert Mazurek zapytał o bilans rządu Tuska rok po wyborach.

Sawicki odpowiedział, że udało się zminimalizować zagrożenia związane z Zielony Ładem, a także wygasić protesty rolników.

Jako drugie osiągnięcie rządu Sawicki wskazał politykę obronną. Jest i porozumienie między prezydentem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i premierem Donaldem Tuskiem. Są zwiększone wydatki na obronność, są to kontynuowane kontrakty, które podpisał jeszcze minister Błaszczak. Zawieramy też nowe kontrakty - podkreślał Marek Sawicki.

Odniósł się także do budowy CPK.

Trzeba go zbudować porządnie, a nie tylko na krzywdzie ludzkiej i przy awanturze. Po pierwsze trzeba dać ludziom stosowne odszkodowania. CPK zlokalizowano na najlepszych glebach sochaczewskich, są one o wiele więcej warte niż piachy na Podlasiu u mnie - powiedział. Zapewnił też, że kwestia tzw. szprych kolejowych nie została zamknięta.

Gdy Robert Mazurek wyliczył, ile w Polsce trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, np. psychiatry, Sawicki odparł, ze oczekuje od minister zdrowia Izabeli Leszczyny, "żeby przestać rozmawiać tylko i wyłącznie o pieniądzach dla NFZ u i porozmawiać o strukturze szpitalnictwa w Polsce".

Chcę tylko zwrócić na to uwagę, że jeśli nie będzie reformy szpitali, to do dziurawego wora może pan wsypać każde pieniądze. I tak one się pogubią - podsumował Sawicki.

Marek Sawicki (PSL) / Michał Dukaczewski / RMF FM