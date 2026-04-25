Czy można przeoczyć całą wieś? W przypadku Sławienka w województwie śląskim to całkiem możliwe. Najmniejsza wieś w Polsce pod względem powierzchni liczy zaledwie 0,3 kilometra kwadratowego i mieszka w niej… tylko dziewięć osób.

W Polsce jest ponad 43,6 tysiąca wsi, ale tylko jedna może pochwalić się tytułem najmniejszej pod względem powierzchni. To Sławienko w powiecie raciborskim, położone w województwie śląskim.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2025 roku, wieś zajmuje zaledwie 0,3 kilometra kwadratowego - to ponad trzy razy mniej niż najmniejsze polskie miasto, Stawiszyn w województwie wielkopolskim.

Mimo mikroskopijnych rozmiarów, Sławienko nie jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. W tej kategorii prym wiedzie Dąbrowa w województwie lubelskim, gdzie według ostatniego spisu zameldowanych jest tylko sześć osób. Sławienko zamieszkuje obecnie dziewięć osób, co czyni je drugą najmniejszą wsią pod względem liczby mieszkańców w województwie śląskim - tuż za Ligotą Tworkowską.

Wieś składa się z kilku zamieszkanych domów, wśród których nie brakuje pustostanów. Całość otaczają pola, a do najbliższej stacji kolejowej trzeba dojechać samochodem co zajmuje około 20 minut.

Historia wsi

Historia Sławienka sięga XVIII wieku, kiedy to funkcjonowało pod nazwą Kołomyja. Dziś, mimo niewielkich rozmiarów, wieś nie została zapomniana przez lokalne władze. W maju 2025 roku gmina Rudnik otrzymała ponad 364 tysiące złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę infrastruktury drogowej w Sławienku.