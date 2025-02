Maciej Kot wrócił do Pucharu Świata i znakomicie spisał się w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w japońskim Sapporo. Kot zajął ósme miejsce i był najlepszym z Polaków, którzy w komplecie wywalczyli awans. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft.

Maciej Kot / Grzegorz Momot / PAP

Stefan Kraft zwyciężył w piątkowych kwalifikacjach po skoku na 134,5 m.

Osiem lat po swoim triumfie w konkursie Pucharu Świata w Sapporo Maciej Kot znów pokazał się z dobrej strony na tym obiekcie. Polski skoczek wylądował na 135,5 m, co dało mu ósmą lokatę.

Awans do konkursu wywalczyli także: Kamil Stoch (123,5 m, 24. miejsce), Paweł Wąsek (107,5 m, 41. miejsce) i Kacper Juroszek (106 m, 48. miejsce).

W serii treningowej na słynnej skoczni Okurayama szalonym lotem popisał się Norweg Robin Pedersen, który doleciał aż do 152,5 metra. To o cztery metry dalej niż rekord tej skoczni, który należy do Kamila Stocha. Treningowy skok Norwega nie może być jednak uznany za nowy rekord obiektu.

Pierwszy z konkursów w Sapporo rozpocznie się w sobotę o godzinie 7.10 polskiego czasu. Drugi konkurs zaplanowano na godzinę 3 w nocy z soboty na niedzielę.

Program zawodów w Sapporo

sobota, 15 lutego

6.00 - seria próbna

7.10 - konkurs indywidualny

niedziela, 16 lutego

1.30 - kwalifikacje

3.00 - konkurs indywidualny