Rosjanin Aleksandr Winnik został zwolniony z amerykańskiego więzienia i wrócił Rosji w zamian za byłego pracownika ambasady USA w Moskwie Marca Fogela. W Stanach Zjednoczonych Winnik był oskarżany o udział w praniu brudnych pieniędzy na giełdzie kryptowalut.

Aleksandr Winnik został zatrzymany w 2017 r. w Grecji / AFP/EAST NEWS / East News

Winnik był jednym z szefów BTC-e, giełdy kryptowaluty bitcoin, zamkniętej przez FBI. W USA zarzucano mu udział w praniu brudnych pieniędzy - co najmniej 4 mld dolarów - za pośrednictwem BTC-e, której obrót sięgał 66 mln USD w ciągu doby. Oskarżano go również o udział w wymuszeniach, kradzieży danych osobowych i handlu narkotykami.

W maju 2024 roku Winnik przyznał się do winy w sprawie zmowy dotyczącej prania brudnych pieniędzy. Wyrok w tej sprawie nie zapadł. Rosjaninowi najpierw groziło 50 lat więzienia, a po ugodzie z prokuraturą - kara do dziesięciu lat.



Winnik został zatrzymany w Grecji w 2017 roku, na wniosek strony amerykańskiej. Jednak najpierw w 2020 roku został wydany Francji. Tam sąd skazał go na pięć lat więzienia za pranie pieniędzy skradzionych w ramach cyberataków przy pomocy szkodliwego oprogramowania. Sąd nazwał go cyfrowym "piratem na skalę międzynarodową". W sierpniu 2022 roku Francja przekazała go Stanom Zjednoczonym, które domagały się jego ekstradycji.



Fogel, uwolniony przez Moskwę we wtorek, jest byłym pracownikiem ambasady USA i nauczycielem w angielskojęzycznej szkole w Moskwie. W 2021 r. został zatrzymany, a rok później skazany na 14 lat więzienia za posiadanie 17 gramów medycznej marihuany. Dopiero w 2024 r. został oficjalnie uznany przez władze USA za niesłusznie przetrzymywanego w Rosji, lecz nie był przedmiotem poprzednich wymian.