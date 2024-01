Przed nami pracowity czas z fajnymi konkursami. Najpierw czeka nas PolSKI Turniej, podczas którego dwukrotnie będziemy mogli skorzystać z czteroosobowej grupy krajowej. Podczas Pucharu Świata w Wiśle, w ramach podstawowej kwoty międzynarodowej, pokażą się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. To piątka, która punktowała w Bischofshofen. Kwotę krajową wypełnią Maciej Kot, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny - przekazał trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler.

W Pucharze Kontynentalnym w Innsbrucku wystąpią natomiast Jan Habdas, Klemens Joniak, Kacper Juroszek, Adam Niżnik oraz Marcin Wróbel.

Drugim przystankiem PolSKIego Turnieju będzie Szczyrk (16-17 stycznia), gdzie po raz pierwszy w historii odbędą się zawody z cyklu Pucharu Świata w skokach. Tam zobaczymy tylko pięciu naszych reprezentantów.

Po Pucharze Świata w Wiśle oraz Pucharze Kontynentalnym w Innsbrucku podejmiemy decyzje dotyczące składu grupy krajowej, którą wykorzystamy w Zakopanem. Jasne jest, że PolSKI Turniej będzie okazją dla zawodników, by wskoczyć do zespołu na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich w Bad Mitterndorf (25-28 stycznia). Zawodnicy, którzy mają realną szansę na start w tej imprezie, wypełnią kwotę narodową na Wielkiej Krokwi, by powalczyć o bilet na Kulm. Najlepsi, po konsultacji trenerów, pojadą na światowy czempionat w lotach - przyznał Turnbichler.