Polscy siatkarze triumfowali w Lidze Narodów po zwycięstwie w finale nad Włochami 3:0. Biało-Czerwoni w turnieju finałowym w chińskim Ningbo nie stracili nawet seta. Środkowy i kapitan Jakub Kochanowski podkreślił, że każdy kolejny mecz był w wykonaniu jego drużyny coraz lepszy.

"Utarliśmy nosa niektórym". Siatkarze o wielkim sukcesie / Suo Xianglu/Xinhua News / East News

Podopieczni trenera Nikoli Grbica turniej finałowy rozpoczęli od wygranej z Japonią 3:0, a następnie w półfinale w takim samym stosunku setów pokonali Brazylię. Ich triumf nad Włochami był jednak najbardziej wyraźny.

Naprawdę kroczyliśmy od zwycięstwa do zwycięstwa. I to w takim stylu, że każdy kolejny mecz wychodził nam coraz lepiej. Także mega wielki szacun dla chłopaków - powiedział Kochanowski w rozmowie z Polsatem Sport.

Środkowy w Ningbo pełnił funkcję kapitana polskiej reprezentacji, wobec nieobecności wracającego do zdrowia Bartosza Kurka i kontuzji Aleksandra Śliwki.

Smakuje to fantastycznie, bo ta drużyna tak zasłużyła na to przez to, jak my się zbudowaliśmy od meczu z Francją do tych finałów tutaj. Po kolei każdy kolejny mecz coraz lepszy, coraz większa pewność siebie. Jeszcze dzisiaj tutaj zagraliśmy tak koncertowe spotkanie, że myślę, że naprawdę nikt nie zasłużył na to trofeum w poprzednich edycjach tak jak my w tej - podkreślił środkowy.

Semeniuk: Jeszcze do mnie to nie dociera

Z wagi sukcesu po zakończonym finale nie zdawał sobie jeszcze sprawy przyjmujący Kamil Semeniuk, który we wcześniejszych spotkaniach był zmiennikiem, a niedzielne starcie rozpoczął w wyjściowym składzie wobec kontuzji Tomasza Fornala.

Chyba jeszcze nie dociera. Nie planowałem, żeby tak przebiegł ten turniej z moim udziałem, ale tak się potoczyło, że miałem przyjemność grać w meczu finałowym. W meczu zwycięskim i jeszcze w dodatku z reprezentacją Włoch, co zawsze mi tak dodatkowo smakuje. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, ale tak jak mówię, jeszcze do mnie to nie dociera. Myślę, że za parę chwil, albo gdzieś tam w samolocie, tak w głębi serca sobie powiem: kurde, wygraliśmy. Naprawdę coś wielkiego - przyznał przyjmujący.

Rzadko się zdarza, żeby tak bez straty seta przejść turniej finałowy Ligi Narodów. Nam się udało. Myślę, że gdzieś tam przed turniejem wielu fanów, znawców siatkówki nie stawiało, że może nam się udać w takim stylu zwyciężyć. Myślę, że utarliśmy nosa niektórym i pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy znowu, jaką jesteśmy naprawdę fantastyczną drużyną, bo nie wygraliśmy jednym zawodnikiem, tylko wygraliśmy całym zespołem - dodał Semeniuk.

Chwila na świętowanie

Kochanowski zdradził, że trener Grbic da swoim podopiecznym chwilę na świętowanie zwycięstwa i dopiero na zgrupowaniu w Zakopanem Biało-Czerwoni wrócą do ciężkiego treningu przed najważniejszą imprezą tego sezonu, czyli wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach.