Pełny skład Trybunału Stanu zbierze się 3 września, by rozpoznać wnioski prokuratury o uchylenie immunitetu przewodniczącej TS i I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej - donosi Business Insider Polska. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia trzech przestępstw. Decyzja zapadnie większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Trybunału.

Trybunał Stanu rozpatrzy wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Posiedzenie już 3 września / Pawel Wodzynski/Wojciech Olkusnik / East News

Jak poinformował w sobotę prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati, posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej odbędzie się 3 września o godzinie 12. Informację tę jako pierwszy podał Business Insider Polska.

Rosati przypomniał, że do podjęcia uchwały o uchyleniu immunitetu wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Trybunału Stanu.

Wniosek prokuratury i zarzuty wobec przewodniczącej TS

Wniosek o zwołanie posiedzenia złożyło 22 lipca pięcioro sędziów Trybunału Stanu. To efekt działań prokuratury, która zarzuca Małgorzacie Manowskiej przekroczenie uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium Sądu Najwyższego, niedopełnienie obowiązków poprzez niezwołanie posiedzenia Trybunału Stanu oraz zaniechanie wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu.

Według Prokuratury Krajowej, w marcu ubiegłego roku sześcioro sędziów TS zwróciło się do przewodniczącej Manowskiej o zwołanie posiedzenia w celu uchylenia obecnego regulaminu i uchwalenia nowego. Wniosek ten nie został jednak zrealizowany.

Procedura uchylenia immunitetu

Zgodnie z regulaminem Trybunału Stanu, przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie pełnego składu w terminie 45 dni od złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej pięciu członków TS. Uchwała o uchyleniu immunitetu zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Trybunału.

Wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej trafiły zarówno do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, jak i do Trybunału Stanu. Wynika to z faktu, że Manowska pełni funkcję I prezes SN oraz przewodniczącej TS, a zgodnie z prawem, do pociągnięcia jej do odpowiedzialności konieczna jest zgoda obu tych organów.

Małgorzata Manowska w czerwcu ubiegłego roku argumentowała, że zgodnie z obowiązującym prawem, grupa pięciu sędziów TS nie może wnioskować o zwołanie zgromadzenia ogólnego w celu zmiany regulaminu. Inicjatywa w tej sprawie przysługuje wyłącznie przewodniczącemu Trybunału Stanu.