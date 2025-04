Ogłuszający doping kibiców

Niesieni dopingiem nadkopmpletu publiczności, którą w dużej mierze stanowiła młodzież, gospodarze zaczęli trzeciego seta od prowadzenia 5:0. Resoviacy ruszyli w pogoń ale przez dłuższy czas to siatkarze z Ankary utrzymywali dystans. Przy stanie 13:9 goście zdobyli z rzędu trzy punkty i zacięta walka rozgorzała na nowo. Gdy na tablicy wyników pojawił się remis (15:15) trybuny nieco ucichły i słychać było doping kibiców z Rzeszowa, których około 40 wybrało się w podróż do do Ankary autokarem. Resoviacy kontynuowali dobrą grę, prowadząc w końcówce 21:20. Kolejne dwa punkty padły łupem rywali, którzy wykorzystali błędy siatkarzy z Rzeszowa. Gospodarze objęli prowadzenie i za piątą piłkę setową, po bardzo długiej wymianie, postawili kropkę nad i.

Turecki zespół złapał dużą pewność siebie i świetnie otworzył czwartego seta prowadząc 9:2 czy 12:4. Znów resoviacy byli w opałach w przyjęciu zagrywki. Trener Tuomas Sammelvuo dokonywał zmian chcąc ratować sytuację, ale rozpędzony zespół z Ankary był już nie do zatrzymania.