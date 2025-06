Polscy siatkarze pokonali Serbów 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) w ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Podopieczni trenera Nikoli Grbica zakończyli zmagania jako liderzy tabeli z kompletem zwycięstw i punktów.

Trener reprezentacji Polski Nikola Grbic (2L) i zawodnik Artur Szalpuk (L) / Jarek Praszkiewicz / PAP

Polacy na inaugurację zmagań w tegorocznej edycji Ligi Narodów w chińskim Xi'an pokonali Holandię 3:1, a następnie wygrali z Japonią 3:1 i Turcją 3:0. Po trzech meczach byli liderami tabeli z kompletem punktów. Serbowie zanotowali w Xi'an tylko jedno zwycięstwo - w pierwszym meczu pokonali Turcję 3:1. Później ulegli Chinom i Japonii po 0:3.

Biało-Czerwoni mocno rozpoczęli niedzielne starcie, przy zagrywce Sasaka objęli prowadzenie 7:1. Pomyłka atakującego nieco zmniejszyła dystans, a gdy Marko Ivovic zanotował asa serwisowego, Serbowie przegrywali już tylko 10:12. Gdy Nasewicz wykorzystał piłkę przechodzącą przewaga wicemistrzów olimpijskich ponownie wzrosła (16:12). W końcówce skuteczna gra Szalpuka pozwoliła im wygrać premierową odsłonę 25:21.



Początek drugiej partii stał pod znakiem wyrównanej walki punkt za punkt. Dopiero błąd Serbów i as serwisowy Nowaka spowodowały, że Polacy zyskali przewagę (11:8). Utrzymywali ją przez dłuższy czas, ale akcje Veljko Masulovica i Drazena Luburica dały zespołowi z Bałkanów kontakt punktowy (18:19). W końcówce zanotował on jednak kilka błędów, po stronie drużyny trenera Grbica skutecznie grali natomiast Sasak i Szalpuk i to oni dali swojej ekipie zwycięstwo 25:20.



W trzecim secie, po wyrównanych początkowych akcjach, prowadzenie 13:11 objęli Serbowie za sprawą dwóch asów Masulovica. Chwilę później inicjatywę mieli już Polacy, gdy punktową zagrywkę zanotował Poręba (14:13). Dopiero w końcówce kontra w wykonaniu Sasaka dała im jednak dwupunktową przewagę (21:19), a mecz zakończyła akcja po efektownej obronie Michała Gierżota.



W ekipie wicemistrzów olimpijskich najlepszym zawodnikiem był Sasak, który zdobył 14 punktów. Po stronie Serbów wyróżnił się Masulovic - 10.

Biało-Czerwoni kolejny turniej rozegrają w dniach 25-29 czerwca w Chicago. Ich rywalami będą Włochy, Kanada, USA i Brazylia.

Polska - Serbia 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).

Polska: Jan Firlej, Michał Gierżot, Jakub Nowak, Mateusz Poręba, Kewin Sasak, Artur Szalpuk - Maksymilian Granieczny (libero) - Łukasz Kozub, Rafał Szymura, Aliaksiej Nasewicz, Jordan Zaleszczyk.

Serbia: Marko Ivovic, Drazen Luburic, Nemanja Masulovic, Veljko Masulovic, Aleksandar Nedeljkovic, Vuk Todorovic - Vukasin Ristic (libero) - Dusan Nikolic, Pavle Peric.