Serbia nie zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach. Po pięciosetowym boju awans wywalczyła ekipa Iranu. We wtorek poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów. Już w środę o przepustkę do fazy medalowej zagrają Polacy. Biało-Czerwoni o godzinie 14 zmierzą się z Turcją.
Iran i Czechy we wtorek jako ostatnie ekipy zameldowały się w ćwierćfinale mistrzostw świata.
Po pasjonującym pięciosetowym spotkaniu Iran wygrał z Serbią 3:2. Serbowie dwukrotnie obejmowali prowadzenie w setach, ale ostatnie słowo należało do ich rywali, którzy zagrają w ćwierćfinale.
W drugim wtorkowym meczu Czechy pokonały Tunezję 3:0. Czesi po raz pierwszy od rozpadu Czechosłowacji znaleźli się w czołowej ósemce mundialu. Do tej pory ich najlepszym osiągnięciem było 10. miejsce w 2010 roku.
Czechy, zajmujące obecnie 19. lokatę światowym rankingu, w fazie grupowej pokonały po 3:0 Serbię i Chiny, natomiast uległy 0:3 Brazylii. Jednak wskutek porażek "Canarinhos" z Serbami 0:3, awansowali ich kosztem do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie.
W 1/8 finału Czesi trafili na najlepszych w grupie A, uważanej za najsłabszą w MŚ, Tunezyjczyków i wygrali bez większych problemów. Najbardziej wyrównana była trzecia partia, w której zespół z Afryki prowadził już 15:9.
Czechy mają w składzie zawodników grających w polskich klubach, m.in. Lukasa Vasinę czy Patrika Indrę.
W środę rozpocznie się rywalizacja w ćwierćfinale. O godzinie 14 czasu polskiego Biało-Czerwoni zmierzą się z Turcją.
sobota, 20 września
Turcja - Holandia 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)
Polska - Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)
niedziela, 21 września
Argentyna - Włochy 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)
Belgia - Finlandia 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)
poniedziałek, 22 września
Bułgaria - Portugalia 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)
USA - Słowenia 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20)
wtorek, 23 września
Serbia - Iran 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15)
Czechy - Tunezja 3:0 (25:19, 25:18, 25:23)
środa, 24 września
Włochy - Belgia (9.30)
POLSKA - Turcja (14.00 czasu polskiego)
czwartek, 25 września
Iran - Czechy (9.30)
Bułgaria - USA (14.00)
sobota, 27 września
Polska/Turcja - Włochy/Belgia
Bułgaria/USA - Iran/Czechy
niedziela, 28 września
finał i mecz o 3. miejsce