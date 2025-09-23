Serbia nie zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach. Po pięciosetowym boju awans wywalczyła ekipa Iranu. We wtorek poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów. Już w środę o przepustkę do fazy medalowej zagrają Polacy. Biało-Czerwoni o godzinie 14 zmierzą się z Turcją.

Irańczycy odprawili Serbów do domu / ROLEX DELA PENA / PAP/EPA

Iran i Czechy we wtorek jako ostatnie ekipy zameldowały się w ćwierćfinale mistrzostw świata.

Po pasjonującym pięciosetowym spotkaniu Iran wygrał z Serbią 3:2. Serbowie dwukrotnie obejmowali prowadzenie w setach, ale ostatnie słowo należało do ich rywali, którzy zagrają w ćwierćfinale.

W drugim wtorkowym meczu Czechy pokonały Tunezję 3:0. Czesi po raz pierwszy od rozpadu Czechosłowacji znaleźli się w czołowej ósemce mundialu. Do tej pory ich najlepszym osiągnięciem było 10. miejsce w 2010 roku.

Czechy, zajmujące obecnie 19. lokatę światowym rankingu, w fazie grupowej pokonały po 3:0 Serbię i Chiny, natomiast uległy 0:3 Brazylii. Jednak wskutek porażek "Canarinhos" z Serbami 0:3, awansowali ich kosztem do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie.

W 1/8 finału Czesi trafili na najlepszych w grupie A, uważanej za najsłabszą w MŚ, Tunezyjczyków i wygrali bez większych problemów. Najbardziej wyrównana była trzecia partia, w której zespół z Afryki prowadził już 15:9.

Czechy mają w składzie zawodników grających w polskich klubach, m.in. Lukasa Vasinę czy Patrika Indrę.

W środę rozpocznie się rywalizacja w ćwierćfinale. O godzinie 14 czasu polskiego Biało-Czerwoni zmierzą się z Turcją.

Wyniki i program MŚ:

1/8 finału:

sobota, 20 września

Turcja - Holandia 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)

Polska - Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

niedziela, 21 września

Argentyna - Włochy 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)

Belgia - Finlandia 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

poniedziałek, 22 września

Bułgaria - Portugalia 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)

USA - Słowenia 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20)

wtorek, 23 września

Serbia - Iran 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15)

Czechy - Tunezja 3:0 (25:19, 25:18, 25:23)

ćwierćfinały

środa, 24 września

Włochy - Belgia (9.30)

POLSKA - Turcja (14.00 czasu polskiego)

czwartek, 25 września

Iran - Czechy (9.30)

Bułgaria - USA (14.00)

półfinały

sobota, 27 września

Polska/Turcja - Włochy/Belgia

Bułgaria/USA - Iran/Czechy

niedziela, 28 września

finał i mecz o 3. miejsce