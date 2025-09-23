Groźny wypadek w Międzyrzeczu w województwie lubuskim. Półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze.

Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR / Shutterstock

Według wstępnych ustaleń, dziecko znajdowało się pod opieką matki. W pewnym momencie wypadło z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze.

Kobieta była trzeźwa - przekazała reporterowi RMF FM rzeczniczka międzyrzeckiej policji.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Zielonej Górze.

Służby nie podają informacji o stanie zdrowia dziecka. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.



