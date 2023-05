Haydon Paddon liderem 79. Rajdu Polski po czterech odcinkach specjalnych. Dziś kierowcy pokonali już trzy próby czasowe a teraz wracają do Mikołajek do strefy serwisowej. Nowozelandczyk ma 1,4 sekundy przewagi nad Łotyszem Martinem Sesksem. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie ustrzegli się błędów i zajmują piątą lokatę. W rajdzie nie jedzie już jeden z faworytów Szwed Tom Kristensson, który urwał wahacz w swoim wozie.

Haydon Paddon liderem 79. Rajdu Polski po czterech odcinkach specjalnych (fot. Kaja Wróblewska) /

Otwierający sobotnie ściganie odcinek "Świętajno" przyniósł pierwsze emocje. Błąd popełnił Mikołaj Marczyk. Zbyt szybko wjechał w zakręt i skończyło się wizytą w rowie, która kosztowała załogę kilkanaście sekund straty.

Na mecie okazało się, że Miko stracił 21 sekund do najszybszego na odcinku Łotysza Martina Sesksa. Trzy sekundy słabszy od niego był Nowozelandczyk Haydon Paddon, który został po tej próbie liderem rajdu, ale z minimalną przewagą nad kierowcą z Łotwy.

Innego rodzaju kłopoty miał mistrz Polski z poprzedniego sezonu Szwed Tom Kristensson. W jego rajdówce problemy sprawiała skrzynia biegów i jeden z faworytów dotarł do mety odcinka z ponad 3-minutową stratą. Drugi odcinek porannej pętli "Markowskie" to ponownie problemy Kristenssona, który znalazł się poza trasą i urwał wahacz. Szwed nie dotarł do mety i ostatecznie przekreślił szanse na dobre miejsce.

Z przodu stawki dobre tempo utrzymał Paddon. To był fajny, czysty przejazd - powiedział po mięciu mety.

Marczyk tym razem bez przygód i straconego czasu zajął drugie miejsce z 0,9 sek. straty do Nowozelandczyka.

Pierwszą część sobotniej rywalizacji zamknął przejazd odcinka "Wieliczki". Tu ponownie z najlepszym czasem na mecie zameldował się Paddon a tylko o 0,2 sekundy słabszy był Sesks. Marczyk z trzecim rezultatem, ale jego strata wyniosła już 6,4 sekundy.

Na tym odcinku rolował Filip Mares. Czech, który zajmował 11. lokatę w klasyfikacji generalnej, wypadł z trasy. Załoga wyszła z tego bez szwanku a samochód pomogli postawić na kołach kibice. Skończyło się "zaledwie" 41 sekundami straty.