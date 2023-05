Od dziś do niedzieli kibiców motorsportu czekają emocje na mazurskich i warmińskich szutrach. Rusza bowiem 79. Rajd Polski. Już tradycyjnie jego bazą będą Mikołajki. Impreza jest w tym roku rundą mistrzostw Europy i mistrzostw Polski. Jednym z faworytów będzie załoga Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

Rusza 79. Rajd Polski / Maciej Niechwiadowicz / Materiały prasowe

Polska załoga przed rokiem wygrała 78. edycję Rajdu Polski. Był to pierwszy taki sukces naszych kierowców od 2013 roku, kiedy w Mikołajkach triumfował Kajetan Kajetanowicz.

Teraz na Mazurach pojawią się i Marczyk, i Kajetanowicz, ale w innych rolach. Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk powalczą - miejmy nadzieję - o kolejny sukces. Kajetanowicz wspólnie z Maciejem Szczepaniakiem pojadą jako tzw. samochód funkcyjny. Będą pokonywać trasę z numerem zero. Jako ostatni sprawdzą, czy wszystko jest odpowiednio zabezpieczone. Będą też odrobinę czyścić trasę z luźnych fragmentów szutru dla kolejnych załóg.

Występ w Rajdzie Polski będzie dla Kajetanowicza również testem przed kolejnymi występami.

Rajd Polski będzie testem nowego samochodu, Škody Fabii RS Rally2, którą zamierzam wystartować w Rajdzie Sardynii. Włoska runda WRC to bardzo wymagające odcinki specjalne, wyboiste, dziurawe. Wygra ją ten, kto pojedzie bardzo szybko, unikając błędów. Szykuje się zacięta rywalizacja - w rajdzie wystartuje bogata stawka czołowych kierowców świata, a to zawsze dodaje jeszcze większej motywacji - podkreśla "Kajto".

Mikołaj Marczyk również skupia się najmocniej na mistrzostwach świata, ale jak zwykle nasza rajdowa czołówka nie chce odpuścić prestiżowego startu w Mikołajkach. To także ukłon w stronę kibiców, którzy rzadko mogą oglądać nasze ekspertowe załogi na krajowych trasach.

Trasy rajdu trochę się zmieniły. Pojawiają się nowe odcinki specjalne, zlokalizowane bardziej w okolicach Olsztyna. To na pewno będzie kolejne ciekawe wyzwanie. Na pewno na Mazurach pojawi się mnóstwo kibiców. Już nie możemy się doczekać tego startu - powiedział już w Mikołajkach Miko Marczyk.

Trasa rajdu po lekkim liftingu

Jak zwykle trasa rajdu przeszła pewne zmiany. Będzie oczywiście rywalizacja na torze w Mikołajkach i na dobrze znanych odcinkach specjalnych, jak "Wieliczki" czy "Świętajno".

Najwięcej niespodzianek dla rajdowych załóg przygotowano na niedzielę. Tego dnia emocje przeniosą się na zachód od Mikołajek, w okolice Barczewa, Biskupca i Mrągowa. Część tych tras wraca do sportowej rywalizacji po wielu latach. Starsi kibice mogą je pamiętać z czasów Rajdu Kormoran. Teraz nowe odcinki będą z pewnością wyzwaniem dla wszystkich uczestników. Legendarny pilot rajdowy Maciej Wisławski powiedział, że "wpisują się one w charakterystykę rajdu".

Te szutry są bardzo trudne. Są bardzo szybkie odcinki, długie proste czy łuki, na których można jechać 170-180 kilometrów na godzinę. Dla pasażerów takiego samochodu to trochę stresujące - mówi jak zwykle z lekkim przymrużeniem oka popularny i lubiany "Wiślak", który mimo 79 lat na karku w tym roku znów zasiądzie na prawym rajdowym fotelu jako pilot Andrzeja Kalitowicza.

79. Rajd Polski to łącznie 16 odcinków specjalnych o długości ponad 180 kilometrów, natomiast łącznie z dojazdówkami na poszczególne oesy uczestnicy rajdu pokonają ponad 900 kilometrów.

Faworyci

Listę faworytów otwierają ubiegłoroczni zwycięzcy, a więc Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Panowie będą mieli jednak naprawdę wymagających przeciwników, choćby w postaci Nowozelandczyka Haydona Paddona.

Ma za sobą starty w fabrycznych zespołach w rajdach WRC. Obserwuję go w tym sezonie i jeździ naprawdę świetnie. Najwyraźniej Rajd Polski mu odpowiada, bo startował w Mikołajkach dotychczas czterokrotnie i dwa razy stał na podium. To mocny kandydat do zwycięstwa. Wśród faworytów jest też Mads Østberg, który również ma przeszłość w mistrzostwach świata. Efrén Llarena z Hiszpanii to kierowca, którego stać na niespodziankę. Mamy naprawdę mocną stawkę - wyliczał Andrzej Borowczyk.

Pamiętajcie o bezpieczeństwie

Widowiskowość Rajdu Polski, a więc szybkie trasy, piękne mazurskie krajobrazy czy tzw. hopy, czyli miejsca, w których rajdówki lecą ponad drogą, to wszystko przyciąga na imprezę dziesiątki tysięcy kibiców. Fani nie zawsze słuchają służb porządkowych i nie szanują choćby mazurskiej przyrody. Przed każdą edycją rajdu organizatorzy apelują o bezpieczne i rozsądne kibicowanie. W tym roku przygotowano 25 stref kibica. Ich sytuowanie gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale też możliwość komfortowego obserwowania sportowej rywalizacji.

Wszystkie informacje na ten temat wraz z dokładną lokalizacją stref oraz dróg dojazdowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej 79. Rajdu Polski: rajdpolski.pl w zakładce kibice.