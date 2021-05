Szczepienie kobiet w ciąży i matek karmiących piersią przeciw Covid-19 preparatami mRNA ma sens - informują na łamach czasopisma "Journal of the American Medical Association" naukowcy Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Wyniki prowadzonych przez nich badań pokazują przy tym nie tylko odpowiednią reakcję odpornościową w organizmie samej kobiety, ale i obecność przeciwciał w krwi pępowinowej i mleku matki. To sugeruje, że zaszczepione kobiety mogą przekazywać odporność swoim dzieciom.

Optymistyczne doniesienia dotyczą obu dopuszczonych w tej chwili do użytku szczepionek mRNA, zarówno firmy Pfizer/BioNTech, jak i Moderna. To bardzo ważne, bo wiadomo, że kobiety w ciąży są w większym stopniu zagrożone ciężkim przebiegiem Covid-19, a nawet śmiercią. Do tej pory jednak skuteczności działania szczepionek w ich przypadku nie badano, a decyzję o tym, czy się szczepić, czy nie, pozostawiano do konsultacji z lekarzem prowadzącym.



Badania obejmowały w sumie 103 kobiety w wieku od 18 do 45 lat, które otrzymywały szczepionkę typu mRNA. W 54 procent przypadków to była szczepionka koncerny Pfizer, w pozostałych 46 procent firmy Moderna. Okazało się, że po drugiej dawce obu szczepionek zarówno u kobiet, które nie były w ciąży, jaki i tych które były ciężarne, albo już karmiły piersią pojawiał się podobny poziom przeciwciał i limfocytów typu T.

Szczepionki zapewniały też ochronę przed szczepami brytyjskim i południowoafrykańskim.

Nie koniec na tym, przeciwciała wykryto bowiem także we krwi pępowinowej, jak i mleku matki co sugeruje, że zaszczepione kobiety w ciąży i matki karmiące piersią mogą przekazywać odporność swoim dzieciom.



Wyniki naszych badań wskazują na sensowność stosowania tych szczepionek u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Wywołane przez ich podanie przeciwciała wykryliśmy przy tym we krwi pępowinowej i mleku, co wskazuje na to, że zaszczepione matki mogą potencjalnie zapewnić ochronę przed zakażeniem koronawirusem swoim dzieciom - mówi pierwsza autorka pracy, Ai-ris Y. Collier z BIDMC - Dalsze badania powinny pomóc w ocenie, jaki termin szczepienia pozwoli na optymalne przekazanie dziecku przeciwciał za pośrednictwem krwi pępowinowej, albo mleka.

Poziom przeciwciał wywołany podaniem tych szczepionek był znacznie wyższy niż ten, który obserwowano po przechorowaniu Covid-19 - dodaje współautor publikacji, dr Dan. H. Barouch, szef Center for Virology and Vaccine Research w BIDMC.