Europejska Agencja Leków (EMA) wypowie się dziś po południu na temat szczepień nastolatków w wieku od 12 do 15 lat. Obecnie preparatem firm Pfizer i BioNTech może być szczepiona jedynie grupa 16+. O opinii europejskiej instytucji i płynących z niej wniosków będziemy pisali na RMF24.

W Polsce szczepi się przeciw Covid-19 osoby od 16 roku życia / Bienvenido Velasco / PAP/EPA

Europejska Agencja Leków zdecyduje dziś, czy szczepionki produkowane koncern Pfizer/BioNTech będzie można podawać młodzieży od 12 do 15 roku życia. Na początku maja konsorcjum zwróciło się do EMA o to, aby rozszerzyła możliwość stosowania preparatu Comirnaty. Obecnie, według wytycznych europejskiej agencji, szczepić mogą się nim wyłącznie osoby powyżej 16. roku życia.

Eksperci decyzję podejmą na podstawie badań klinicznych z udziałem nastolatków, które przekazały BioNTech i Pfizer.

Jeśli EMA da zielone światło dla szczepienia grupy nastolatków w wieku 12-15 lat, potrzebna będzie jeszcze decyzja Komisji Europejskiej o dopuszczeniu na rynek unijny szczepionek przeznaczonych dla tej grupy.

Grupa 16-18 już się szczepi

W Polsce przeciw Covid-19 szczepią się już nie tylko dorośli, ale także i młodzież powyżej 16. roku życia. Zapisy na szczepienia tej grupy rozpoczęły się 17 maja. Podczas pierwszego dnia szczepień szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk wskazywał jednak, że zainteresowanie szczepieniami przeciw wśród nastolatków w wieku 16 i 17 lat było wyraźnie mniejsze.



Jak nastolatek może zarejestrować się na szczepienie?

Nastolatek z grupy 16+ przed szczepieniem musi wypełnić kwestionariusz, którzy można pobrać ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu, w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie.



Na szczepienie można rejestrować się:

telefonicznie pod numerem całodobowej infolinii 989,

wysyłając SMS-a na numer 880-333-333,

przez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta,

w punkcie szczepień.

Preparat Comirnaty produkcji Pfizer/BioNTech. Co o nim wiemy?

Preparat pod nazwą Comirnaty, wyprodukowany przez koncern Pfizer/BioNTech podaje się domięśniowo w ramię w dwóch dawkach. Przyjęty odstęp między dawkami wynosi 35 dni.



BioNTech i Pfizer wykorzystały w badaniach nad szczepionką metodę opartą na mRNA wirusa. Zwykle szczepionka zawiera fragment wirusa (atenuowany, czyli niezaraźliwy), w tym przypadku wykorzystano fragment mRNA, zawierający informację o białku wirusa, które organizm musi zneutralizować.

Ten rodzaj szczepionki zawiera część instrukcji, na podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które są wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu uniknięcia choroby lub jej zwalczenia.

