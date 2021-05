Jest już dostępny formularz, który muszą wypełnić rodzice i opiekunowie nastolatków od 16. roku życia, by wyrazić zgodę na zaszczepienie ich przeciwko Covid-19. Rejestracja nastolatków na szczepienie preparatem firmy Pfizer rusza o północy.

W poniedziałek ruszy rejestracja na szczepienia dla nastolatków 16+ / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Minister zdrowia Adam Niedzielski przed dwoma dniami zapowiedział na konferencji prasowej w Rzeszowie, że od poniedziałku planowane jest uruchomienie rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19 dla grupy 16+.



Przed szczepieniem rodzice i opiekunowie nastolatków muszą wypełnić formularz: jest już on dostępny na rządowej stronie internetowej.



W dokumencie należy wpisać dane osobowe, w tym numer PESEL nastolatka i jego opiekuna prawnego. Trzeba też podać podstawowe informacje medyczne dotyczące testów na koronawirusa, niepokojących objawów i uczuleń oraz innych przeciwskazań do szczepienia.

Na koniec opiekun musi pisemnie wyrazić zgodę na szczepienie swego podopiecznego.



Jeżeli nastolatek przyjdzie do punktu szczepień bez formularza, to dostanie go na miejscu: w tej sytuacji jednak na szczepienie musi przyjść z rodzicem, który podpisze druk już w placówce.



Jak zarejestrować się na szczepienie?

Osoby w wieku 16+ mogą rejestrować się na szczepienie podobnie, jak dorośli. Młodzież do wyboru ma kilka sposobów:

zadzwonienie na infolinię 989;

rejestracja przez internet, korzystając z systemu e-Rejestracji;

wysyłanie SMS-a na numer 880-333-333;

rejestracja bezpośrednio w punkcie szczepień.

Jedna z możliwości zapisu to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy to numer +48 22-62-62-989. Wystarczy podać numer PESEL, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba zostawiać numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Drugi sposób na umówienie wizyty to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl . Wystarczy wpisać swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu.

Zgłaszający chęć zaszczepienia przez e-Rejestrację otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, może wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą - przypomnienie.

Na szczepienie można się też zapisać, wysyłając SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: Szczepimysie. System przesyła prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Następnie proponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Wystarczy w treści napisać "tak", jeśli akceptujemy podane informacje. W przeciwnym wypadku - odpowiedzieć "nie". Wtedy przesyłana jest kolejna opcja z datą i miejscem. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa rejestrację.

Po umówieniu dogodnego terminu i lokalizacji na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie. Warto pamiętać, by nie odpowiadać na SMS-y z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy.

Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ .

