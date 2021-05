Zainteresowanie szczepieniami przeciw Covid-19 wśród nastolatków w wieku 16 i 17 lat jest wyraźnie mniejsze. Zarejestrowało się ich ponad 40 tys. – zaznaczył podczas konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Punkt szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie / Karolina Bereza / RMF FM

Od północy dzisiaj, jeśli chodzi o 16- i 17-latków, zgłosiło się nieco ponad 40 tys. osób. To na razie niewielki poziom zainteresowania. Nie chcę podać dokładnego procentu, bo nie chcę popełnić błędu, ale jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż wcześniejszych roczników. Będziemy nad tym pracować, realizując kampanię profrekwencyjną - przyznał Dworczyk.

Jak nastolatek może zarejestrować się na szczepienie?

Od dziś ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz, którzy można pobrać ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu, w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie.



Na szczepienie można rejestrować się telefonicznie pod numerem całodobowej infolinii 989, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333, przez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień.



Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła tylko jedną szczepionkę do stosowania u osób 16-letnich i 17-letnich. To preparat pod nazwą Comirnaty, wyprodukowany przez koncern Pfizer/BioNTech. Podaje się go domięśniowo w ramię w dwóch dawkach. Przyjęty odstęp między dawkami wynosi 35 dni.



W Polsce jest 1,4 mln osób w wieku od 15 do 18 lat, w tym 365 tys. osiemnastolatków. Rejestrację dla wszystkich osób pełnoletnich uruchomiono w niedzielę 9 maja. Wcześniej trwały zapisy wybranych grup wiekowych.



Szef KPRM pytany był również o akcję zachęcania do szczepień osób starszych, tych, które najbardziej narażone są na ciężki przebieg Covid-19. Podkreślił, że będą w nią włączone poza punktami szczepień, m.in. placówkami POZ, również samorządy.



Na bieżąco o tym będziemy informować - powiedział. Przypomniał, że w zeszły piątek zaczęła się duża kampania profrekwencyjna pod hasłem "Ostania prosta", w która zaangażowali się sportowcy.