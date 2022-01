W drugiej połowie stycznia powinniśmy poznać rekomendację Europejskiej Agencji Leków dotyczącą podawania trzeciej szczepionki przeciw Covid-19 dzieciom w wieku 12-18 lat. Agencja analizuje wnioski firmy Pizer/BioNTech w tej sprawie. Kiedy więc zacznie się akcja podawania trzeciej dawki młodzieży? Takie pytanie padło na konferencji rzecznika MZ. Dziennikarze dopytywali też Wojciecha Andrusiewicza o powrót uczniów do nauki w szkołach. Czy termin 10 stycznia zostanie zachowany?

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła możliwość podawania trzeciej dawki szczepionki firmy Pizer/BioNTech dzieciom powyżej 12. roku życia i dzieciom w wieku od 5 lat o obniżonej odporności.

Europejska Agencja Leków dopiero analizuje wnioski Pfizer/BioNTech, ale jej decyzję mamy poznać już wkrótce.

"Do Europejskiej Agencji leków 3 grudnia wpłynął wniosek z Pfizer/BioNTech w zakresie szczepienia dzieci 16-18 lat, a 23 grudnia o szczepienie dzieci w wieku 12-15 lat. Decyzją EMA oba te wnioski zostały połączone" - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia.



"Rekomendacja jest spodziewana w połowie miesiąca" - przyznał Wojciech Andrusiewicz.

To oznacza - jak dodał - że pod koniec stycznia rozpocznie się proces szczepienia dawką przypominającą dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat.

Obecnie, jeżeli chodzi o starsze dzieci w wieku 12-17 lat, to na 2,7 mln dzieci w tej grupie mamy zaszczepionych około 46 proc.

W grupie dzieci w wieku 5-11 lat zaszczepionych mamy 212 tys. dzieci na 336 tys. rejestracji.

Rzecznik zdrowia ponowił apel, aby szczepić dzieci.

"Jeżeli chcemy, by nasze dzieci chodziły do szkoły, by nie były kierowane na kwarantannę - szczepmy nasze dzieci" - powiedział rzecznik MZ.

Jednocześnie zaznaczył, że szanse na to, że w poniedziałek 10 stycznia uczniowie wrócą do nauki w szkołach są większe, niż że pozostaną w domach na nauce zdalnej.

Zastrzegł jednak, że resort każdego dnia obserwuje dynamikę zakażeń. "A więc jutro sytuacja może się zmienić" - przyznał.

Andrusiewicz dodał, że powrót dzieci do szkół będzie się wiązał z "pewną zmianą konstrukcji obecności dzieci w szkołach - w kwestii m.in. maseczek, dystansu".