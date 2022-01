"Od 31 grudnia wystawiane są Unijne Certyfikaty Covid dla osób z upośledzoną odpornością, które przyjęły dawkę dodatkową szczepionki" - powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że pod koniec stycznia wystawione zostaną UCC dla ozdrowieńców, którzy wykonali jedynie test antygenowy.

"Dotychczas nie wystawialiśmy takich certyfikatów, ponieważ nie było zalecenia, nie było rekomendacji Rady Medycznej przy Ministrze Zdrowia" - tłumaczył rzecznik MZ. Jak podkreślił, najprawdopodobniej pod koniec stycznia wystawione zostaną certyfikaty dla 120 tys. osób, które przechorowały Covid-19, są ozdrowieńcami, ale wykonały jedynie test antygenowy.



"Komisja Europejska w swoim rozporządzeniu nie rekomenduje wydawania zaświadczeń UCC osobom, które przechorowały COVID-19, ale były na początku choroby badane testem antygenowym. My podjęliśmy decyzję, że takie certyfikaty wystawimy, ale wystawimy je na użytek wewnętrzny. Co za tym idzie, tym certyfikatem nie będzie można się powszechnie posługiwać w UE" - podkreślił Wojciech Andrusiewicz.



Rzecznik MZ dodał, że na podobny krok zdecydowała się jedynie Holandia, więc ten certyfikat będzie jedynie do użytku wewnętrznego.

Piąta fala pandemii

Na piątą falę pandemii zdecydowaliśmy się przygotować więcej łóżek covidowych. Pewnie będzie to nawet o 15-20 tys. łóżek więcej niż to było dostępne w czwartej fali - mówił we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.



"Przygotowujemy zwiększoną bazę szpitalną dla pacjentów covidowych. Przygotowujemy ten bufor, którego nie chcielibyśmy uruchamiać, to jest ostateczność" - dodał.



Wg. rzecznika MZ, jeżeli "zauważymy, że trend wzrostowy jest stałym trendem, będziemy podejmować decyzje w zakresie obostrzeń", aby łóżka szpitalne nie były zajmowane.



"Musimy być przygotowani na każdą wersję zdarzeń, ale do tej każdej wersji zdarzeń nie chcemy dopuścić" - zaznaczył Wojciech Andrusiewicz.





Najwięcej przypadków omikronu w woj. mazowieckim i pomorskim

"Najwięcej przypadków omikronu notujemy w woj. mazowieckim i pomorskim" - powiedział rzecznik resortu zdrowia. "33 przypadki są w woj. mazowieckim, a blisko 20 na Pomorzu. Pozostałe województwa oscylują w granicach do 10 przypadków" - podkreślił we wtorek rzecznik resortu zdrowia.



W Polsce potwierdzono do tej pory 72 przypadki wariantu omikron.