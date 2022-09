Ponad 5 milionów osób w Polsce od dzisiaj ma prawo do kolejnej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Skorzystają z nowego preparatu, dopasowanego do wariantu Omikron. Co mają zrobić osoby, które niedawno przeszły Covid-19: szczepić się już teraz, czy poczekać?

Szczepienia przeciw koronawirusowi czwartą dawką ruszyły od dziś / Shutterstock Szczepienia przeciw koronawirusowi - czwarta dawka już od dziś Od północy skierowanie na czwartą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 mają wystawiane wszystkie osoby po ukończeniu 12. roku życia, które spełniają dwa warunki. przyjęli podstawowe szczepienie i pierwszą dawkę przypominającą

od ich ostatniego szczepienia przeciwko koronawirusowi minęły co najmniej trzy miesiące "Będziemy chcieli najpierw szczepić osoby powyżej 60. roku życia, ale zapisywać mogą się wszyscy" - deklaruje minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, o poranku było ponad 300 tysięcy wolnych terminów na przyjęcie nowej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Szczepić można się w aptekach i przychodniach. Tam też można się rejestrować, jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić w internecie przez portal pacjenta. Od dziś podawany jest nowy dwuwalentny preparat, dopasowany do podtypu Ba1 wariantu Omikron. Jeszcze we wrześniu dostępna ma być kolejna szczepionka, z dominującą mutacją Ba5. Szczepienia czwartą dawką przeciwko koronawirusowi - czy warto ją brać Lekarze podkreślają, że warto korzystać ze szczepionki, która już teraz jest dostępna. "Nowa szczepionka zwiększa ochronę, zwłaszcza przed ciężkim przebiegiem Covid-19" - przypomina pulmonolog profesor Adam Antczak. Szczepienie czwartą dawką po przejściu zakażenia - co mówi ekspert Co mają zrobić osoby, które niedawno przeszły zakażenie koronawirusem? Tylko ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 5431 osób. To dane oficjalne Ministerstwa Zdrowia. Wiadomo jednak, że wiele osób, jeśli źle się czuje, robi w domu testy kupione w aptece. Te zakażenia koronawirusem nie są rejestrowane. Osoba, która właśnie pokonała Covid-19, powinna poczekać trzy miesiące i dopiero wtedy zarejestrować się na szczepienie. Takie są zalecenia sanepidu i resortu zdrowia. Potwierdzają to też lekarze. Te trzy miesiące to jest minimum - mówi prof. Antczak.

