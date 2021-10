Dawka przypominająca szczepionki koncernu Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 wykazała w trzeciej fazie badania wysoką skuteczność przeciw wirusowi, w tym wariantowi Delta - przekazano. Badanie przeprowadzono na próbie 10 tys. uczestników powyżej 16. roku życia, a efektywność wyniosła 95,6 proc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pfizer oświadczył, że efektywność ich dwudawkowej szczepionki przeciw koronawirusowi z czasem spada. Firma powoływała się na badanie, w którym cztery miesiące po podaniu drugiej dawki skuteczność obniżała się z 96 proc. do 84 proc.

Uczestnicy badania przyjmowali dawkę przypominającą mniej więcej 11 miesięcy po otrzymaniu drugiej. W badanej grupie zarejestrowano jedynie pięć przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w porównaniu do 109 przypadków w grupie kontrolnej przyjmującej placebo.

Te wyniki dostarczają kolejnych dowodów co do korzyści płynących ze szczepienia trzecią dawką. To ważne, jeżeli chcemy, by ludzie byli odporni na tę chorobę (Covid-19 - przyp. red.) - powiedział w oświadczeniu dyrektor wykonawczy Pfizera Albert Bourla.

Firmy Pfizer i BioNTech zapowiedziały, że ogłoszą szczegółowe wyniki badania, by mogły zostać poddane ewaluacji. Wyniki zostaną przekazane Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz innym regulatorom tak szybko, jak to tylko możliwe - poinformowano.

FDA i EMA już dopuściły trzecią dawkę preparatów przeciw Covid-19 koncernów Pfizer/BioNTech i Moderna dla pacjentów o osłabionej odporności - przypomina Agencja Reutera.

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19 dla wszystkich dorosłych

Rząd przychyli się do naszej rekomendacji w sprawie możliwości podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim osobom powyżej 18. roku życia — przekazał wczoraj dr Konstanty Szułdrzyński po spotkaniu Rady Medycznej z premierem.

"Wspólnie z szefem ministerstwa zdrowia Adamem Niedzielskim postanowiliśmy, że szczepienia będą mogły się rozpocząć w ciągu kilku tygodni. Kolejne dawki będą mogły przyjąć osoby powyżej 18. roku życia, u których od zakończenia podstawowego schematu szczepień upłynęło co najmniej 6 miesięcy" - poinformował z kolei premier w mediach społecznościowych.