Co najmniej osiem osób, w tym para młoda, zginęło w wyniku eksplozji butli z gazem po weselu w Islamabadzie. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn tragedii.

Kobiety opłakujące bliskich po eksplozji w Islamabadzie / AAMIR QURESHI/AFP / East News

Do tragedii doszło w niedzielę nad ranem czasu lokalnego w jednym z domów w Islamabadzie, stolicy Pakistanu, po zakończeniu przyjęcia weselnego.

Lokalna policja, cytowana przez stację BBC, informuje, że eksplozja nastąpiła, gdy goście spali po uroczystości.

Siła wybuchu była tak duża, że zawaliła się część budynku, a trzy sąsiednie domy zostały uszkodzone.

Zginęła para młoda

Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się nowożeńcy oraz bliscy członkowie ich rodzin. Ojciec pana młodego przekazał, że w eksplozji zginęły jego żona i szwagierka.

Siedem osób zostało rannych i trafiło do szpitala. Ratownicy musieli wydobywać poszkodowanych spod gruzów.

Pakistańskie służby na miejscu zdarzenia / AAMIR QURESHI/AFP / East News

Problem z butlami z gazem

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif wyraził głęboki żal z powodu tragedii i złożył kondolencje rodzinom ofiar. Polecił służbom medycznym zapewnić rannym najlepszą możliwą opiekę oraz zarządził pełne śledztwo w sprawie przyczyn wybuchu. Szef rządu zaapelował także o edukowanie obywateli w zakresie bezpiecznego użytkowania butli gazowych.

W Pakistanie wiele gospodarstw domowych korzysta z butli z gazem płynnym z powodu niskiego ciśnienia gazu ziemnego. Niestety, tego typu instalacje często prowadzą do tragicznych wypadków. W 2005 roku podobna eksplozja w piwnicy budynku mieszkalnego zabiła 25 osób.