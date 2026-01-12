Najważniejsza część losowania za nami. Wiadomo już, że reprezentant Polski powalczy o udział w finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja. Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentował nasz kraj - o tym zdecydują krajowe preselekcje zaplanowane na 14 lutego 2026 r.

W ubiegłym roku Polskę reprezentowała Justyna Steczkowska / SEBASTIEN BOZON/AFP / East News

W stolicy Austrii, Wiedniu, odbyło się losowanie eurowizyjnych półfinałów. W każdym z nich wystąpi 15 reprezentantów krajów.

Polacy zaprezentują się na scenie 12 maja 2026 r. w drugiej części pierwszego półfinału. O miejsce w finale będziemy się bić ze Szwedami, Izraelem, Belgami, Portugalią, Chorwacją czy Finlandią. 12 maja wystąpi też Gruzja, Mołdawia, Grecja, Estonia, San Marino, Czarnogóra, Litwa i Serbia.

W drugim półfinale zobaczymy artystów z Armenii, Rumunii, Szwajcarii, Azerbejdżanu, Luksemburga, Bułgarii, Czech, Albanii, Danii, Cypru, Norwegii, Malty, Australii, Ukrainy i Łotwy.

Miejsce w finale ma zagwarantowana już Austria (jako gospodarz), a także Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania jako kraje, których składki na Europejską Unię Nadawców (organizatora Eurowizji) są najwyższe. Do tego grona należy też Hiszpania, ale reprezentanta tego kraju nie zobaczymy, bo Madryt sprzeciwia się udziałowi Izraela w konkursie. Ze względu na udział Izraela wycofały się też Irlandia, Holandia i Słowenia.

Półfinały z nowymi zasadami

Tegoroczne eurowizyjne półfinały będą wyglądały inaczej niż w ubiegłych latach. W ostatnich edycjach o tym, kto znajdzie się w finale, decydowali wyłącznie widzowie. Teraz Europejska Unia Nadawców przywraca jury. Wpływ na ostateczny wynik będzie równy: 50 proc. jury, 50 proc. widzowie.

"Zmiana ta ma na celu zachęcenie do optymalnej równowagi muzycznej i różnorodności piosenek kwalifikujących się do Wielkiego Finału, zapewniając, że wysokiej jakości zgłoszenia o szerokich walorach artystycznych będą doceniane obok tych cieszących się popularnością" - podkreślał w komunikacie z listopada dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji Martin Green.

Jurorów ma być siedmiu. Rozszerzona zostanie pula, z której będą wybierani - od tej pory w tym gronie będą mogli znaleźć się dziennikarze i krytycy muzyczni, nauczyciele muzyki, choreografowie, reżyserzy sceniczni oraz doświadczeni przedstawiciele branży muzycznej. Co ciekawe, co najmniej dwóch jurorów będzie musiało pochodzić z grupy wiekowej 18-25 lat.

Maj pełen emocji, ale wcześniej preselekcje

Wielki finał jubileuszowego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 16 maja 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Pierwszy półfinał odbędzie się 12 maja, a drugi 14 maja. Organizację imprezy Austrii zapewnił triumf piosenki "Wasted Love", którą w Bazylei wykonał wokalista JJ.

Reprezentant Polski zostanie wybrany w wyniku preselekcji organizowanych przez TVP. Koncert finałowy odbędzie się 14 lutego 2026 r. (sobota) w siedzibie TVP w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Polski. Zwycięzca preselekcji zostanie wyłoniony na podstawie głosowania widzów za pośrednictwem systemu SMS. Z jednego numeru telefonu będzie można oddać maksymalnie 20 głosów.