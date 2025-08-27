Długie, żmudne przygotowania, seria trudnych meczów sparingowych, a teraz czas na weryfikację. Biało-Czerwoni koszykarze zapewniają, że są gotowi na Eurobasket. W czwartek wieczorem w Katowicach rozegrają pierwszy mecz przeciwko Słowenii.

Koszykarz reprezentacji Polski Andrzej Pluta podczas treningu kadry / Art Service / PAP

"Oczekujemy gorącego dopingu"

Z koszykarską Słowenią powinniśmy mieć dwa mocne skojarzenia. Pierwsze - Luka Doncić. Wielka gwiazda ligi NBA, zawodnik Los Angeles Lakers. Drugie - ćwierćfinał poprzedniego Eurobasketu i nasze sensacyjne zwycięstwo nad faworyzowanym przeciwnikiem. Teraz właśnie meczem ze Słowenią rozpoczniemy kolejne mistrzostwa Europy.

Zagramy najlepiej jak możemy. Jesteśmy taktycznie i fizycznie przygotowani. Damy z siebie wszystko. To mogę obiecać - zapewniał trener Polaków Igor Milicić.

Wiemy jakim potencjałem dysponuje Luka Doncić, ale Słowenia to także inni zawodnicy: Prepelić, Hrovat. My musimy zagrać zespołowo - przede wszystkim w obronie - by dać sobie szanse w ataku. Na pewno oczekujemy wsparcia, gorącego dopingu fanów - dodał.

Trener Biało-Czerwonych poinformował, że w drużynie wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Kibice mają jednak mieszane odczucia. Reprezentacja w meczach kontrolnych poprzedzających Eurobasket grała w kratkę. Niedawno dwukrotnie przegraliśmy na przykład z Finlandią.

"Nie wybiegamy za daleko w przyszłość"

Milicić zaznaczył, że ten etap trzeba oddzielić grubą kreską i nie przywiązywać wagi do wyników, bo był to czas testów. W podobnym tonie wypowiadał się rozgrywający Andrzej Pluta.

Sparingi to był czas, by sprawdzić różne założenia. To już za nami. Jesteśmy teraz pozytywnie nastawieni. Dużo energii, głód emocji. Nie wybiegamy za daleko w przyszłość - tłumaczył.

Skupiliśmy na Słowenii i nie analizujemy, co dalej. Czekaliśmy długi czas na tę mprezę. Praca, którą wykonaliśmy, daje nam spokój. Mamy pewność, że jesteśmy dobrze przygotowani - dodał Pluta.

"Chcemy zagrać najlepszą koszykówkę w życiu"

Po długich przygotowaniach nadchodzi w końcu czas próby. W fazie grupowej Biało-Czerwoni rozegrają pięć meczów.

Nastroje są bojowe. Pierwsze spotkanie nadaje rytm turniejowi. Mamy w pamięci, jak dużo dał nam na poprzednim Eurobaskecie pierwszy, wygrany mecz z Czechami. Teraz zaczniemy od Słowenii - analizował inny reprezentant Polski Michał Michalak.

Zagramy po, to by wygrać. Gramy u siebie, mamy wsparcie trybun. Zdajemy sobie sprawę z wagi tego wydarzenia. Chcemy zagrać tu najlepszą koszykówkę w naszym życiu - zaznaczył.

Terminarz meczów reprezentacji Polski na Eurobaskecie (wszystkie mecze o 20:30):

28.08 - Słowenia

30.08 - Izrael

31.08 - Islandia

02.08 - Francja

04.08 - Belgia

Skład reprezentacji Polski:

Obrońcy: Jordan Loyd (AS Monaco), Kamil Łączyński (Arka Gdynia), Michał Michalak (Anwil Włocławek), Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Mateusz Ponitka (Bahcesehir College Stambuł), Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

Skrzydłowi: Aleksander Dziewa (Benfica Lizbona), Tomaz Gielo (King Szczecin), Michał Sokołowski (Dinamo Sassari)

Środkowi: Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga), Dominik Olejniczak (Derthona Basket), Szymon Zapała (Trefl Sopot)