Trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicić wybrał 12 zawodników, którzy zagrają w Eurobaskecie. Kadrę opuścił Tymoteusz Sternicki. Już wcześniej z powodu kontuzji wypadli Jeremy Sochan (San Antonio Spurs) i Igor Milicic junior. W spotkaniu z Finami zabrakło także Tomasza Gielo, który na jednym z treningów w Sosnowcu doznał urazu stawu skokowego. Turniej dla Biało-Czerwonych rozpocznie się w czwartek. Wtedy Polska zagra ze Słowenią w katowickim Spodku.

Znamy skład reprezentacji Polski na Eurobasket / Jarek Praszkiewicz / PAP

W czwartek Biało-Czerwoni rozegrali w Finlandii ostatni sparing przed mistrzostwami Europy. Kadra przez kilka tygodni ciężko pracowała nad formą fizyczną i taktyczną. Teraz pełna koncentracja kieruje się w stronę najbliższego rywala - Słowenii.

Oficjalnie zakończyliśmy okres przygotowawczy przed EuroBasketem, czyli najtrudniejszy i najżmudniejszy czas. Rozegraliśmy sporo sparingów. Z różnymi rywalami i w zmieniających się okolicznościach. Bardzo się cieszę, że okres przygotowawczy został tak zaplanowany. Zaczynając od części "krakowskiej" zgrupowania, przez treningi, aż po mecze. Próbowaliśmy wykonywać założenia taktyczne pod presją rywali, a nie wyłącznie w warunkach treningowych, między sobą - mówi trener Igor Milicić.

Zgrupowanie opuści Tymoteusz Sternicki.

Jestem bardzo szczęśliwy z postawy Tymka. Był w pełni zaangażowany w przygotowania. Jestem również pod wrażeniem jego talentu - polska koszykówka będzie korzystać z umiejętności tego zawodnika przez wiele lat. To chłopak z wielkim potencjałem. Jeśli otrzyma szansę i zostanie odpowiednio poprowadzony, może grać na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie, bardzo się cieszę, że Szymon Zapała wykorzystał swoją szansę i jedzie z nami na mistrzostwa Europy - dodaje szkoleniowiec KoszKadry.

Wybraliśmy dwunastkę zawodników, która wystąpi na EuroBaskecie. Tomasz Gielo wraca do zdrowia. Pozostali zawodnicy są w pełnej gotowości. W tym momencie zaczynamy skrupulatne przygotowania pod kątem Słowenii. Czwartek 28 sierpnia to najważniejsza data, nasz nadrzędny cel. Katowice na nas czekają. Nie mogę się doczekać widoku pełnej hali. Mam nadzieję, że w turnieju zaprezentujemy się z jak najlepszej strony - wieńczy trener Igor Milicić.

Skład reprezentacji Polski na EuroBasket 2025 :

Aleksander Balcerowski, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Aleksander Dziewa, SL Benfica Lizbona (Portugalia)

Tomasz Gielo, King Szczecin

Jordan Loyd, AS Monaco (Francja)

Kamil Łączyński, AMW Arka Gdynia

Michał Michalak, Anwil Włocławek

Dominik Olejniczak, Derthona Basket (Włochy)

Andrzej Pluta, Legia Warszawa

Mateusz Ponitka, Bahcesehir Koleji Stambuł (Turcja)

Michał Sokołowski, Dinamo BDS Sassari (Włochy)

Szymon Zapała, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Sztab reprezentacji Polski :

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Dyrektor ds. rozwoju: Michał Ignerski

Asystenci: Artur Gronek, Andrzej Urban, Marcin Woźniak

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Dr Michał Harasymczuk

Kierownik: Maciej Krupiński

Rzecznik prasowy: Michał Fałkowski

Fotograf: Wojciech Figurski

Wideo: Artur Czachowski

Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025 :