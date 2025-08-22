W czwartek koszykarska reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na mistrzostwach Europy, których nasz kraj jest współgospodarzem. Biało-Czerwoni w katowickim Spodku zmierzą się z reprezentacją Słowenii. W legendarnej hali trwają prace, by obiekt był gotowy już na wtorek, kiedy zespoły będą miały okazje po raz pierwszy w nim trenować. W hali pachnie nowością i to dosłownie, a wszystko za sprawą specjalnie położonego parkietu. "Był układany przez producenta, który przywiózł tu dużą, 17-osobową ekipę. Rozkładanie parkietu trwało około 5 godzin" – przyznaje Przemysław Żółtowski, dyrektor turnieju Eurobasket w Polsce, z którym o przygotowaniach hali Spodek do najważniejszej koszykarskiej imprezy w Europie rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
Najważniejsze jest to, że to wszystko jest gotowe. Parkiet leży, kosze są już rozstawione, ustawione na właściwej wysokości, nowiutkie siatki. Ten sprzęt czeka na wszystkich zawodników, którzy zagrają w Spodku w trakcie Eurobasketu. Najważniejsze jest to, że jest to sprzęt nowy, który przyjechał specjalnie na tę imprezę. Boisko jest wymalowane w kolorach Eurobasketu. Wszystkie boiska, które będą dostępne u pozostałych gospodarzy, będą wyglądały praktycznie identycznie. Będą się różnić tak naprawdę nazwą miasta, która jest wymalowana na parkiecie, a także ikoną hali, która będzie w prawym górnym rogu. Polecam się uważnie przyglądać temu boisku - przyznaje Przemysław Żółtowski.