Polski Związek Koszykówki przekazał fatalne wieści - Jeremy Sochan nie wystąpi na tegorocznych mistrzostwach Europy. Koszykarz San Antonio Spurs doznał urazu łydki i wróci do Stanów Zjednoczonych, gdzie podda się rehabilitacji.

Jeremy Sochan nie wystąpi na EuroBaskecie 2025 / Jarek Praszkiewicz / PAP

Jeremy Sochan nie wystąpi na EuroBaskecie 2025 - mistrzostwach Europy w koszykówce mężczyzn.

Zawodnik San Antonio Spurs doznał urazu łydki i wróci do Stanów Zjednoczonych, gdzie podda się rehabilitacji.

42. Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2025, bo tak oficjalnie nazywa się turniej o prymat na Starym Kontynencie, odbędą się w dniach 27 sierpnia-14 września w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Łotwie i na Cyprze. Areną zmagań w naszym kraju będzie katowicki "Spodek".

Jeremy Sochan nie zagra na ME

Niestety, w EuroBaskecie 2025 nie wystąpi gwiazda reprezentacji Polski Jeremy Sochan. Jak przekazał w niedzielę Polski Związek Koszykówki, zawodnik występującej w NBA drużyny San Antonio Spurs doznał urazu łydki.

"Kilka dni temu, po jednym z treningów Jeremy Sochan zgłosił sztabowi medycznemu ból łydki. Badania kontrolne wykazały, że niezbędna będzie przerwa od treningów i meczów. Niestety, zawodnik nie zdążyłby dojść do pełnego zdrowia do EuroBasketu, który rozpoczyna się już za niespełna trzy tygodnie" - czytamy w komunikacie PZKosz.

Przekazano, że w sobotę doszło do spotkania przedstawicieli koszykarskiej reprezentacji Polski, San Antonio Spurs, rodziny zawodnika i jego agenta. Podjęto decyzję, że "najlepszym rozwiązaniem dla zdrowia" Jeremy'ego Sochana będzie powrót do Stanów Zjednoczonych, gdzie koszykarz podda się rehabilitacji.

"Zrobiliśmy Jeremy'emu niezbędne badania. Kontuzja nie jest groźna, ale do EuroBasketu zostało już mniej niż trzy tygodnie. To bardzo mało czasu. Jeremy jest bardzo ważną częścią naszej drużyny, ma świetny kontakt z wszystkimi graczami i sztabem. Jest nam bardzo przykro, że jego przygoda z kadrą w te wakacje tak szybko się kończy" - powiedział dyrektor reprezentacji Polski Łukasz Koszarek, cytowany w komunikacie związku.

"W obliczu urazu, Jeremy otrzymał w Polsce fachową pomoc. Współpraca ze sztabem i managementem KoszKadry zawsze była wzorowa. W tej sytuacji jednak najlepszą opcją jest powrót Jeremy'ego do San Antonio" - stwierdził z kolei Brian Wright, dyrektor generalny San Antonio Spurs. "KoszKadra trzyma kciuki za szybki powrót Jeremiego do zdrowia" - zaznaczono w komunikacie Polskiego Związku Koszykówki.

EuroBasket 2025. Z kim Polacy zagrają w grupie?

W rozpoczynającym się 27 sierpnia EuroBaskecie 2025 rywalizować będą 24 drużyny, które zostały podzielone na cztery grupy po sześć drużyn. Biało-Czerwoni w grupie D w katowickim "Spodku" spotkają się kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Wszystkie mecze będą rozpoczynać o godz. 20:30. Do fazy pucharowej, która odbędzie się w Rydze, stolicy Łotwy, awansują cztery najlepsze zespoły.

Tytułu wywalczonego przed trzema laty w Berlinie będzie bronić Hiszpania. Polscy koszykarze w poprzednich mistrzostwach Europy zajęli czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 r. grając w półfinale. Biało-Czerwoni przegrali wówczas z Francją 54:95, a w meczu o 3. lepsi od naszych koszykarzy okazali się Niemcy, którzy wygrali 82:69.