Na przełomie sierpnia i września katowicki Spodek opanują fani koszykówki. Wszystko za sprawą mistrzostw Europy. W legendarnej hali będą rozgrywane mecze fazy grupowej EuroBasketu, którego Polska jest współgospodarzem. "Pracę nad organizacją EuroBasketu w Katowicach rozpoczęliśmy tak naprawdę w 2023 roku. To jest więc trzeci rok przygotowań, których zwieńczeniem będzie sama impreza" – zaznacza Przemysław Żółtowski, dyrektor turnieju EuroBasket w Polsce, z którym o przygotowaniach do turnieju rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Katowicki Spodek zmieni się na EuroBasket (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EuroBasket w Polsce. Dyrektor turnieju: To jest trzeci rok przygotowań

Od 28 sierpnia w katowickim spodku będzie można podziwiać najlepszych koszykarzy świata. W legendarnej hali swoje mecze w fazie grupowej rozegra reprezentacja Polski, która w tej fazie turnieju zmierzy się m.in.: z Francją czy Słowenią. Z drużyną z Bałkanów Biało-Czerwoni zagrają już w meczu otwarcia.

Na pewno będzie to mecz z tak zwanym podtekstem. Wracając pamięcią do EuroBasketu 2022, kiedy zajęliśmy czwarte miejsce, wygrywając w ćwierćfinale ze Słowenią ze słynnym Luką Donciciem. Miejmy nadzieję, że ten mecz przyniesie bardzo wiele emocji i będzie rozstrzygnięty być może jakimś ostatnim rzutem, dogrywką. Tego byśmy sobie życzyli - wyjaśnia Przemysław Żółtowski, dyrektor turnieju EuroBasket w Polsce.

Oprócz tego polscy koszykarze w fazie grupowej zagrają jeszcze z Izraelem, Islandią i Belgią.

Atrakcje na fanów basketu w Katowicach będą czekać jednak już dzień wcześniej, bo 27 sierpnia ruszy specjalna strefa kibica na placu przed katowickim Spodkiem.

Chcemy, aby ten nastrój już się udzielił wszystkim kibicom, którzy dotrą do tej strefy. Także planujemy bardzo wiele konkursów, bardzo wiele aktywności. Wszystko będzie się działo zarówno w strefie kibica, ale też w środku, w hali - mówi Żółtowski.

Pierwszy mecz w Spodku zostanie rozgrany 28 sierpnia / Shutterstock

Spodek na czas turnieju trochę się zmieni

Pierwszy mecz w Spodku zostanie rozgrany 28 sierpnia. Organizatorzy EuroBasketu przejmą halę 18 sierpnia, a to oznacza, że będą mieli 10 dni na dostosowanie obiektu do wymagań najważniejszej koszykarskiej imprezy w Europie.

Parkiet przyjedzie specjalnie od producenta marki, która dostarcza wszystkie parkiety do wszystkich hal, które będą organizowały EuroBasket. Z kolei firma Skald przywiezie kosze, które będą zainstalowane na halach. Ten osprzęt będzie jednakowy we wszystkich halach właśnie po to, żeby zawodnicy czuli się w każdym miejscu prawie tak samo - przyznaje dyrektor EuroBasketu w Polsce.

W hali zmieni się także układ trybun.

Z takich szczegółów mogę zdradzić, że na pewno będą pierwsze dodatkowe rzędy siedzeń. Będziemy mogli poczuć się jak typowi celebryci w NBA. Tak że serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Hali Spodek właśnie w celu kibicowania nie tylko reprezentacji Polski, ale tym zawodnikom, którzy reprezentują na co dzień zarówno kluby NBA, ale także kluby Euroligi, a także topowe kluby europejskie - przyznaje Przemysław Żółtowski i dodaje, że wytycznych przekazanych przez FIBA jakie warunki trzeba spełnić, jest mnóstwo.

Ta lista zawiera ponad 500 punktów - wyjaśnia dyrektor turnieju EuroBasket w Polsce, zaznaczając, że wszystkie punkty zostaną spełnione.