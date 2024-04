Reprezentacja Polski koszykarek w odmianie 3x3 pokonała w półfinale Holandię 20:12 i zagra o awans do turnieju olimpijskiego. W niedzielnym finale w Hongkongu rywalem biało-czerwonych będzie Azerbejdżan, który wygrał z Węgrami 21:19.

Bilet do Paryża wywalczy tylko zwycięzca turnieju w Hongkongu.

Holenderki były niepokonane w grupie B, natomiast Polki zakończyły tę fazę z bilansem 2-1, po tym jak pokonały Egipt 21:6 i Hongkong 17:7 oraz uległy Węgierkom 12:16.

W półfinale z Holenderkami podopieczne trenerki Edyty Koryzny, olimpijki z Sydney (2000) w tradycyjnej koszykówce, od początku twardo broniły i były skuteczne. W połowie meczu prowadziły 9:3, a następnie 12:4 po akcjach Aleksandry Zięmborskiej, wicemistrzyni świata do lat 23 oraz naturalizowanej (w 2018 r.) Amerykanki Marissy Kastanek, występującej w polskiej ekstraklasie od 2016 r., ale w reprezentacji 3x3 debiutującej w tym roku.

Najwyższą przewagę osiągnęły na niespełna 2 minuty przed końcem, gdy wygrywały 19:8. W ostatnich minutach zdeterminowane rywalki zdobyły kilka punktów, ale Polki konsekwentnie walczyły do końca. Punkty dla Polski zdobyły: Kastanek 8, Zięmborska 6, Aldona Morawiec 4, Klaudia Sosnowska 2.

W razie niepowodzenia będzie jeszcze jedna szansa

Turniej w Hongkongu jest pierwszą szansą Polek na awans do IO. Gdyby biało-czerwonym nie powiodło się w finale, to kolejną możliwością będzie impreza w Debreczynie (16-19 maja). Tam bilety do Paryża zdobędą trzy reprezentacje. Na Węgrzech w kwalifikacjach zagra też męska reprezentacja Polski.

Koryzna objęła reprezentację seniorek w grudniu. Wcześniej pracowała z drużyną do lat 23, z którą zdobyła wicemistrzostwo świata w październiku w Lublinie. Polki zajmują 11. miejsce w rankingu FIBA.