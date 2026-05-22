Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymali łącznie osiem osób. To efekt śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe" zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wśród zatrzymanych był Jacek Ż. - były poseł i wiceminister.

Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało w piątek informację o zatrzymaniu ośmiu osób na terenie Warszawy, Białegostoku, Krakowa oraz województwa pomorskiego. Wśród zatrzymanych znaleźli się przedstawiciele projektu ubiegającego się o najwyższe dofinansowanie, a także osoba nadzorująca działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Najbardziej znaną postacią wśród zatrzymanych jest Jacek Ż. - były poseł, w latach 2020-2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, jeden z założycieli i liderów Polski Razem, a następnie Porozumienia i Partii Republikańskiej.

Przeszukano też miejsca zamieszkania, zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, usiłowania oszustwa w odniesieniu do mienia o znacznej wartości oraz powoływania się na wpływy. Zastosowano wobec nich "wolnościowe środki zapobiegawcze".

Śledztwo ws. konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe"

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe" trwa od 2023 roku. Organizatorem konkursu było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję instytucji pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs był skierowany do podmiotów, które planowały realizację projektów badawczo-rozwojowych m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyfrowych technologii kreacyjnych.

W ramach prowadzonego postępowania, śledczy badają wątek możliwych nadużyć finansowych przy wyborze i realizacji projektów, gdzie pula środków publicznych do rozdysponowania wynosiła ponad 811 mln zł.





