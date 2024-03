Indywidualny program ćwiczeń, nagrania, czy transmisje treningów - takie rozwiązania mają być dostępne w tworzonej właśnie przez naukowców aplikacji SKS Net. Specjalny program dzięki użyciu sztucznej inteligencji będzie sprawdzał i podpowiadał, czy dany zawodnik wykonuje ruch dobrze, czy jest coś do poprawy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czegoś takiego nie było jeszcze w poznańskim świecie sportu. Specjalna aplikacja ma podpowiadać, w jaki sposób ćwiczyć, będzie również korygowała błędy zawodników oraz zalecała, jakie aspekty wymagają poprawy.

Umieszczone w systemie nagrania będzie można porównać z wzorcowymi materiałami opracowanymi przez ekspertów danej dyscypliny. Analiza uwzględni m.in. ułożenie ciała osoby ćwiczącej. Będzie można też przesyłać własne nagrania z ćwiczeniami, a błędy będzie wskazywała sztuczna inteligencja.

Zaproszenie do tego projektu przyjęły dwa poznańskie kluby - KKS Basket oraz KKS Sporty Walki. Pierwszymi dyscyplinami będą więc koszykówka oraz kickboxing. W planach są kolejne.

Bardzo się cieszę, że zostaliśmy partnerami tego projektu. To dla nas niesamowity skok technologiczny, który pozwoli na udoskonalenie procesu szkolenia, ale mam nadzieję, że także przyciągnie chętnych do uprawiania kickboxingu - przyznał Radosław Laskowski, trener i prezes KKS Sporty Walki Poznań.

Kwestia dostępu do naszych treningów jest kwestią do dopracowania. Oczywiście pewne rzeczy muszą być zamknięte, choćby nasze "know how", dzięki któremu jesteśmy jednym z najlepszych klubów w koszykówce młodzieżowej w Polsce. My chętnie się podzielimy naszą wiedzą z użytkownikami, ale będziemy robić to stopniowo, bo chcielibyśmy, by było to rozsądnie wykorzystane - tłumaczy Przemysław Szurek, prezes i trener KKS Basket Poznań (Enea Basket), który nie ukrywa, że to dla klubu wejście na europejski poziom.

Projekt ma być realizowany do czerwca przyszłego roku i będzie kosztował ponad 6,5 miliona złotych.