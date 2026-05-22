​Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usłyszy zarzuty w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Służby Więziennej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, polityk PiS został wezwany na przyszły czwartek do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Michał Woś ma być przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. W poznańskiej prokuraturze działa specjalny zespół śledczy, który zebrał postępowania w sprawie nieprawidłowości w więziennictwie wszczęte w całym kraju.

Śledztwa dotyczą m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy oraz urzędników, przekraczania przez nich uprawnień oraz niegospodarności. Michał Woś w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za Służbę Więzienną.

Wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS

W lutym do Sejmu przekazany został wniosek o uchylenie immunitetu Michała Wosia . Śledztwo dotyczy zasadności, legalności i gospodarności działań w związku z zarządzaniem Służbą Więzienną w czasach rządów PiS, gdy Woś pełnił funkcję wiceszefa MS - informowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.

Postępowanie w sprawie zainicjowały "zawiadomienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność SW".

Zawiadomienia dotyczyły podejrzeń przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości sprawującego nadzór nad tą instytucją.

Nieprawidłowości miały polegać w szczególności na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednych kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej - przekazała prok. Adamiak.